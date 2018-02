Aprobaron subir los montos y subsidios del ProCreAr

Sábado, 10 de febrero de 2018

El Comité Ejecutivo que dirige Iván Kerr aprobó tres medidas. También se amplío el plazo de presentación de la vivienda para comprar.







El Comité Ejecutivo del ProCreAr aprobó la suba de los montos del crédito, los subsidios y los plazos de presentación de la vivienda a adquirirse, informó el martes 8 la Presidencia de la Nación.



Según el Ministerio del Interior y Transporte, dependencia del cual depende el ProCrear, debido a la variación de la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), tomada como referencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios, "se decidió elevar el valor máximo financiable de la propiedad a adquirir hasta $ 2,3 millones cuando anteriormente el tope era de $ 2 millones".



"Además, quienes aún no hayan presentado ante el banco participante elegido la vivienda a adquirir, a fin de proceder a su tasación definitiva, podrán hacerlo hasta el 30 de abril", señaló la cartera que conduce Rogelio Frigerio en un comunicado.



Con respecto a los subsidios, el Comité Ejecutivo aprobó una actualización del valor de propiedad que determina el monto de subsidio para las familias, el cual pasará de $ 1,2 millones a $ 1,4 millones.



Quienes presenten propiedades de hasta $ 1,4 millones recibirán $ 400.000 o $ 300.000 de subsidio dependiendo de si poseen o no hijos en el grupo familiar. Mientras tanto, quienes presenten viviendas valuadas entre $ 1,4 millones y $ 2,3 millones, recibirán un subsidio de $ 300.000 y $ 200.000, respectivamente, según posean o no hijos.