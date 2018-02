Se levantó el paro de transportistas de granos

Sábado, 10 de febrero de 2018

Fue tras nueve días de protesta realizada por camioneros autoconvocados. El 23 de febrero tienen una audiencia en el Ministerio de Transporte





Luego de nueve días de paro, el grupo de camioneros que conforma al grupo Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA) resolvió levantar la medida de fuerza.



Ayer, un grupo de treinta representantes de TGA se acercó al Ministerio de Transporte en busca de una solución dado que sostenían que el reclamo se estaba desvirtuando.



El principal pedido de este grupo es que la tarifa de referencia sea única, que se haga una ley para todo el país y que el ente regulador sea la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si bien fueron recibidos y escuchados, no les dieron fecha para una mesa de diálogo, aunque sí se acordó una actualización del 12% para la tarifa de referencia.



Los 30 representantes de TGA no se dieron por vencidos y hoy golpearon nuevamente las puertas para ser escuchados. Pasada la media tarde Gustavo Marín, delegado de TGA del sur de Córdoba, informó a Infobae que "se levantó el paro y pudimos concretar una fecha de diálogo".





En ese sentido, Marín aseguró que el próximo viernes 23 a las 11 de la mañana tendrán una audiencia en la cartera que conduce Guilblermo Dietrich. Según trascendió, si no llegan a un acuerdo, la medida de fuerza será más drástica.



Saldo



Durante los últimos días de la movilización en algunos puntos del país se registraron hechos violentos como la quema de camiones y apertura de boquillas. A su vez, la medida de fuerza estaba impactando negativamente en la comercialización de granos, dado que había disminuido el ingreso de camiones a los puertos, no se llenaban los barcos porque no había suficiente cantidad de granos y por lo tanto, se ponía en riesgo el cumplimiento de las exportaciones.



Ante este escenario, ruralistas y agroexportadores alzaron la voz y a través de distintos comunicados repudiaron la medida de fuerza y solicitaron en reiteradas oportunidades a las autoridades provinciales y nacionales que tomaran cartas en el asunto.