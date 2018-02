Confirmaron siete casos de dengue en la provincia

Sábado, 10 de febrero de 2018

El ministro de Salud habló de las actividades que están realizando en las fronteras. En capital realizan control vectorial en los barrios afectados que incluye fumigación y vigilancia de febriles.





En el barrio Pompeya se realizó ayer un bloqueo vectorial por un caso de dengue detectado y con este suman siete en toda la provincia. El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, confirmó el número de personas afectadas por la enfermedad vectorial y sostuvo que en capital son todos importados. A la vez, agregó que siguen trabajando en las fronteras entregando folletería informativa sobre la prevención y en algunos casos, se realizó la fumigación.





En este contexto, el jefe del programa provincial de Control de Enfermedades Vectoriales, Luis Insaurralde, dijo: “El segundo estudio dio positivo por eso podemos confirmarlos. Todos los casos de esta ciudad son importados. El primero, según nuestro estudio epidemiológico, asumimos que es importado porque pasa la mayor parte de su tiempo en Chaco y no encontramos nexos epidemiológicos, casos febriles o criaderos en su casa. El segundo en el mismo barrio, viajó a Paraguay, zona endémica, y el de Pompeya también estuvo en el mismo país”. Los de Mercedes, dos son importados y otros dos autóctonos.





“Estamos bien en comparación a otras provincias del NEA. Lo que nos preocupa son los casos autóctonos (dos en Mercedes). Los importados no podemos frenarlos por la característica de esta patología ya que está habiendo circulación en otros países, sí podemos prevenir en nuestra provincia haciendo bloqueo vectorial en barrios”, explicó.





Respecto a los pacientes afectados, indicó que “se encuentran en buen estado, ninguno tuvo que ser internado”. “En lo que refiere a la familia, no encontramos nexo epidemiológico. Cuando detectamos un caso hacemos un análisis exhaustivo a toda su familia, se vigila los cuadros febriles. Ningún familiar presento síntomas”, agregó.





“Seguimos haciendo vigilancia y control de focos, en el barrio Pompeya continuamos la vigilancia vectorial, además de la búsqueda de febriles”, indicó.





En esta última zona, ayer se trasladaron dos brigadas de la Dirección de Epidemiología para el control vectorial en el domicilio del vecino afectado y en la totalidad de la manzana. La actividad incluyó la fumigación y vigilancia de febriles, esto se repetirá la próxima semana.





Por otra parte, teniendo en cuenta los datos que difundió el Ministerio de Salud el 20 de febrero del año 2017, se triplicó la cantidad de pacientes ya que hasta la fecha mencionada el año pasado sólo se notificaron dos casos mientras que ayer, 9 de febrero de 2018, confirmaron 7 personas afectadas en la provincia.