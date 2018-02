Gustavo Valdés: “Hoy podemos ver a Corrientes de la forma que todos queríamos, acompañada por el gobierno nacional”

Viernes, 09 de febrero de 2018

El gobernador Gustavo Valdés y el Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, encabezaron este viernes en el Salón Verde la presentación del Plan Hídrico para Corrientes, que contempla una inversión millonaria para mejorar la calidad de vida de la población y mitigar los efectos de las inundaciones.





También participaron del acto, el titular del Plan Belgrano, José Vignolo, el responsable del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, el vicegobernador, Gustavo Canteros, el ministro de la Producción, Jorge Vara, el intendente de la ciudad Capital, Eduardo Tassano, el vice intendente, Emilio Lanari, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores nacionales y provinciales y público en general.



Gobernador Valdés



“Hoy podemos ver a Corrientes de otra manera: de la forma que todos queríamos. Una provincia acompañada por un gobierno nacional que vea, sienta nuestras necesidades para juntos trabajar y encontrar el camino para resolverlas”, dijo en su introducción el gobernador Gustavo Valdés ante un Salón Verde colmado de gente y expectativas.



Y sostuvo que está claro que existe un “compromiso del gobierno nacional como nunca antes hemos visto en llevar obras de infraestructuras importantes y necesarias para Corrientes”.



Seguidamente, el mandatario comentó que “venimos de una recorrida por el interior provincial en donde nos hicimos eco de las demandas de la gente y estamos trabajando para encaminar y encontrar las soluciones”.



Y detalló que en base a ese apuntalamiento de nación habrá una “inversión importante para mejorar la Ruta Provincial 126 y el firme compromiso del gobierno nacional para realizar las obras necesarias que permitan unir Esquina con Sauce y luego hasta Curuzú Cuatiá y desde allí hasta la Ruta 14. También el Puente sobre el Arroyo de Esquina que estaba caído 50 metros y con una inversión muy importante volverá a ser una realidad”.



Por su parte, Valdés anunció que sobre fines de este año se va hará el llamado a licitación para concretar una obra largamente anhelada: “la construcción del segundo Puente Chaco – Corrientes. Hemos esperado mucho tiempo esa obra largamente prometida y que va a ser posible” y también que en breve se iniciarán las obras para la “Autovía de la Ciudad de Corrientes que también se harán realidad, tal cual lo hemos anunciado oportunamente”.



Para graficar el pleno acompañamiento de Nación a la Provincia, Valdés se dio tiempo de expresar que en medio del as inundaciones que nos azotaron con las últimas lluvias, “me comuniqué con el ministro Peña y nos dio su compromiso de acompañar a los correntinos y su presencia es una prueba que el gobierno nacional está nuevamente comprometido con Corrientes. La provincia está acompañada por un Gobierno Nacional que se interesa por Corrientes y busca solucionarle sus problemas".



“Este es el rumbo que nos hemos trazado, juntos Nación, Provincia y Municipio, vamos a seguir trabajando juntos para llevar soluciones y mejorar la calidad de vida de todos los correntinos”.



Conceptos de Marcos Peña



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se mostró “contento de estar una vez más en Corrientes, es la sexta vez que lo hacemos en estos pocos más de dos años de gestión”, lo que según sus conceptos ratifica el “trabajo en equipo que dijimos lo íbamos a hacer en esta nueva gestión y la posibilidad de seguir trabajando en proyectos concretos, en obras para que los correntinos vivan mejor, para que haya más trabajo, más desarrollo, para que podamos seguir trabajando en el cuidado de las personas, acompañando a los sectores que más lo necesitan, para que podamos seguir trabajando juntos en este gran proyecto de cambio que venimos haciendo, liderado por el presidente Macri hace más de dos años y un par de meses”.



Peña dejó en claro que “tenemos muchos proyectos para Corrientes, con inversiones importantes a través del Plan Belgrano para lo cual hoy nos acompaña Carlos Vignolo y todo lo que venimos haciendo para fortalecer la capacidad de la provincia y los correntinos para seguir creciendo, seguir viviendo mejor y para eso como lo hemos dicho muchas veces la clave es trabajar en equipo”.



“Estamos en un momento en la Argentina que a nosotros no llena de entusiasmo porque estamos creciendo, vamos a crecer por segundo año seguido, cosa que no pasaba hace muchos años. Estamos viendo cómo avanza la infraestructura en todo el país, como nos vamos conectando cada vez más: bajando más energía, generando más turismo, más producción, más empleo, en cada uno de los rincones de la Argentina”, agregó Peña y luego manifestó que “transitamos un año donde estamos muy conectados con el mundo, porque tenemos el desafío del G20 que vamos a recibir todos los argentinos, que nos coloca en un gran desafío para cómo vamos a encarar la propuesta y la mirada en este mundo lleno de desafíos, desde aquí desde el Sur de las Américas desde la Argentina, trabajando con nuestros vecinos y seguir trabajando como decía antes en lo nacional en fortalecer las instituciones, consolidar la paz, la seguridad seguir peleando juntos contra el narcotráfico, en todo lo que sea agenda de desarrollo y de cambio que venimos trabajando desde hace dos años en esta nueva Argentina”.



Vara y el Plan Hídrico



El ministro Jorge Vara tuvo a su cargo una breve introducción del Plan Hídrico en marcha en la Provincia de Corrientes, consignando: “los problemas de las inundaciones en la zona sur lo hemos resuelto con un fuerte aporte de la Nación, que financió la canalización del Arroyo Barrancas, y generó los desagües necesarios de las zonas afectadas, se ha reconstruido los puentes con sus desagües, uno de ellos todavía en proceso de licitación, el que se desarrollará sobre el arroyo Guazú, pero ya se trabajó en la cuenca y en la zona de escurrimiento”.



Mientras que agregó que “hacía la zona Norte se trabajó fuertemente en las cuenta de los Ríos Empedrado y Riachuelo, en este último a punto de concluir la canalización, que permitirá recuperar de las inundaciones más de 2 millones de hectáreas, sucesivamente en la zona del aeropuerto se mejoró y amplió los desagües, a la vez que algo más arriba se está por trabajar con un túnel liner que va descomprimir toda la zona de San Luis del Palmar y Santa Ana y aledaños”.



Vara consignó: “que más arriba en la zona de puentes, uno de ellos caído por efecto de las lluvias, el que pasaba por arroyo Iribucuá, está en reconstrucción con todas las novedades para dar mayor capacidad al escurrimiento de las aguas, a la vez que se estructuró un novedoso plan de alcantarillas y desagotes, que creemos generará además de recuperar zona para la producción, protegerá a la población de las inundaciones.



La Capital



Respecto de la Capital, el titular de la cartera productiva expresó: “estamos concluyendo el proyecto, si bien hay medidas que se han tomado en consonancia con el mismo, es muy grande la intervención que se requiere y los mecanismos son variados, de todos modos los más claro, es que tenemos mejorar los ductos de desagüe, porque la Capital tiene las condiciones naturales escurra hacia el río Paraná, es decir tenemos que trabajar en los conductos de escurrimiento, es una trabajo costoso y muy importante, por lo que vamos a necesitar un periodo de tiempo para definir en su totalidad el proyecto. Lo primordial, es que tenemos que tener en cuenta que salvo la zona del parque Camba Cuá, no se requiere de ningún tipo de articulación mecánica para generar el escurrimiento de las aguas, porque si apelamos a ello los costos innecesariamente serán muy superiores a lo previsto.



El ministro de la Producción destacó que son numerosas las obras que se encararon a través del ambicioso Proyecto Hídrico que se desarrolla con la Nación y que en el caso de la zona rural tienen el objetivo de proteger a la población y generar las condiciones para que la actividad productiva no se recienta, en ese marco primero se llevó a cabo un programa que incluyó la Canalización del Arroyo Barrancas en la zona sur de la Provincia, la defensas de Lavalle, los desagües pluviales de Bella Vista, la defensa de Paso de la Patria, obra está casi terminada y la canalización del Riachuelo muy cerca de concluir.