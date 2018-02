"Los memes me lastimaron mucho; el psicólogo me ayudó a descargarme" Sábado, 10 de febrero de 2018 El "Fideo" reconoció que las críticas y burlas lo afectaron a punto tal que debió buscar ayuda de un especialista. "No tiene nada de malo. Los actores también tienen su ayuda. Era hora de hacerlo", señaló

La crueldad de los fanáticos en las redes sociales se vio reflejada en reiteradas ocasiones cuando los resultados no acompañaron a la selección argentina. Ángel Di María fue uno de los principales apuntados con los típicos memes, haciendo hincapié en la saga de lesiones que sufrió en momentos claves para el equipo. Eso tuvo en jaque su continuidad en el combinado nacional.



"Las críticas y los memes que salen, aunque parezca que no, te duelen, te lastima muchísimo y te hace pensar muchísimo. Una de las cosas por las que por las que a veces uno piensa o pensó en dejar, es por eso", reconoció el Fideo en la entrevista que le brindó al programa Líbero que se emite por TyC Sports.



Di María señaló que él, junto con Gonzalo Higuaín, Fernando Gago y Sergio Agüero fueron los más apuntados por los críticos en redes sociales. Para encontrar la fórmula que lo ayude a resignificar este escenario adverso debió buscar ayuda con un especialista.



"A mí me ayudó mucho el psicólogo. Poder hablar, descargarme. Me ayudó muchísimo y me dio a entender muchas cosas", reconoció. Su pensamiento mutó tras las sesiones de terapia: "Queda feo decirlo, pero muchas de las cosas que aprendí y me di cuenta es que para la gente que está atrás de una computadora o un teléfono es fácil poder hablar, criticar, decir. Esas cosas me ayudaron mucho y por eso ahora mi cabeza está bien. Me siento bien".





El Fideo destacó que la problemática se había trasladado a su entorno cercano y veía "sufrir" a su familia. "Trato de estar con la cabeza en eso y darme cuenta que los que están atrás de un celular o una computadora lo único que hacen es eso, y reírse de esas cosas que no tienen sentido".



El atacante de 29 años contó que buscó ayuda durante los últimos partidos de la Selección en las Eliminatorias, cuando "las cosas no estaban saliendo". Ese fue el punto de quiebre: "Ahí empezó todo un cambio que gracias a Dios me vino muy bien. Nunca aguantaba tantos partidos seguidos".



Si bien la ayuda psicológica cada vez es más habitual en los deportistas, todavía es un tema tabú, aunque Di María fue claro: "No tiene nada de malo, es algo natural. Los actores también tienen su ayuda. Siempre se necesita. Era hora de hacerlo, lo necesitaba".



"La familia tampoco me permitía abandonar, no me permitía que deje de soñar vistiendo la camiseta de la Seleccion. Ya lo dije en la Copa América cuando se murió mi abuela, que el orgullo de ella era que yo esté con la selección argentina. Era imposible que deje por eso", reconoció.



OTRAS 6 FRASES DE ÁNGEL DI MARÍA



— Su situación en la selección argentina: "No me siento titular, indiscutible, pero uno trata de hacer lo mejor en cada partido".



— La posición preferida en el campo de juego: "Cuando juego en el club me gusta más por derecha porque puedo frenar, calmarme un poco y meter pases de gol. Pero en la Selección me gusta por izquierda porque por el otro lado le quito espacio a Leo. Me termino chocando con él y lo molesto".



– Su humor ante un mal rendimiento en Argentina: "Cada vez que visto la camiseta de la Selección trato de dar siempre lo mejor para que todo el mundo esté contento. Principalmente yo, porque soy uno de los que llega a casa y me tienen que aguantar todo el mundo con la cara de ojete, para decirlo bien. Es difícil a veces cuando te critican tanto, cuando te dan tanto de todos lados.



— Las expectativas de Argentina en Rusia 2018: "Argentina está al nivel de los candidatos en nombres y en lo que puede dar para jugar. Poco a poco se fue empezando a armar lo que Jorge quiere. Se va intentando ganar esa confianza que el entrenador te va dando. Es difícil después de tantos cambios de técnico poder adaptarse a una cosa".



— Su opinión sobre Lionel Messi: "Siempre es el mejor, y al año siguiente es otra vez el mejor. Y todos los años es el mejor. Es un jugador de otro mundo. Un extraterrestre que está en nuestro mundo ahora. Todos los partidos hace goles, todos los partidos salva al Barça cuando las cosas no están bien. No hay palabras para describirlo, gracias a Dios es argentino".



— El regreso a Rosario Central: "Lo dije no hace mucho, que para todo jugador en Argentina el sueño es poder venir a Europa. Yo sueño con volver a Central en su momento. Todavía tengo contrato acá, todavía me siento muy bien para los que dicen que no quieren que vuelva roto. Son cosas del fútbol. Viene un Mundial por delante. Lo importante es seguir en Europa por ahora".