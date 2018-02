Horóscopo para hoy 9 de febrero del 2018 Viernes, 09 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No trates de imponer tus ideas y deseos a los demás porque te agrandará el conflicto y podrás tener serias consecuencias.



Amor: El mando de la relación se te va de las manos. Descubrirás que en el amor no es posible actuar por la fuerza sino con la palabra.



Riqueza: En cuanto a tu trabajo, no te duermas y sigue esforzándote, porque hay muchos que quisieran estar donde tú estás.



Bienestar: Dedícale tiempo a una rutina de ejercicios, te aliviará esos dolores de espalda que tanto te han estado molestando. Supervísalos con tu médico.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Es posible que en tu trabajo te encuentres con noticias, que en realidad son rumores o chismes, y que pueden entorpecer tu imagen.



Amor: La desconfianza, la inseguridad y los celos se apoderan de ti, trata de ver las cosas como son. Cuidado con la indiscreción.



Riqueza: Verifica todos los detalles en tu trabajo o lugar de estudio, todas las veces que sea necesario, aunque estés apurado.



Bienestar: Planificar siempre es positivo en la medida en que recuerdes no ser demasiado estricto con tus planes. Sé flexible y evalúa cambios inesperados.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No consigues realizar tus reflexiones y además te comportas de forma contradictoria y contestataria. Problemas en puerta.



Amor: Tendrás conflictos con tu pareja porque desde hace tiempo no se comunican como antes. La rutina te está alejando de tus afectos.



Riqueza: No pienses en negativo. Las cosas pueden ser mejores y tienes lo que hace falta para triunfar. Tus finanzas pronto levantarán.



Bienestar: Debes seguir lo que te indica tu intuición y tus presentimientos, y ser prudente al actuar. Podrás guiarte adecuadamente.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Te verás con ánimos de colaborar y participar en actividades sociales. Tu intervención no será menor y te sentirás reconfortado.



Amor: A veces sorprendes a tu pareja, porque para llegar a un punto que está en el norte de tu vida empiezas a caminar hacia el este.



Riqueza: Aparecerá un viejo amigo con ideas innovadoras. Puede ser el principio de una buena sociedad y un excelente negocio.



Bienestar: Los cambios bruscos de temperatura te pueden hacer agarrar un catarro fuerte, que será muy molesto por afectarte la nariz.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tienes una forma de ver la vida que te ayuda a enfrentar las dificultades. No abandones el optimismo y continúa para adelante.



Amor: Valorarás en tu pareja lo no convencional y, por encima de todo, sentirás la necesidad de no estar solo. Pide su acompañamiento.



Riqueza: Si te colocas en algún lugar un poco más atrevido podrás reconocer oportunidades que parecen inamovibles.



Bienestar: Estás propenso a tener problemas de afonía. Debes evitar fumar y no estar en corrientes de aire, pues luego te costará mejorar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Si habías pensado en una casa nueva, o en una remodelación, ahora pueden abrirse las oportunidades para que lo hagas.



Amor: No te dejes llevar por impulsos que sólo hacen que pases malos ratos. Olvídate de reclamos, celos y acusaciones sin fundamento.



Riqueza: Cuando alguien te pida hacer una labor desagradable, no aceptes aunque el dinero cambie de mano.



Bienestar: Mejor ir liviano de equipaje para poder recorrer el camino. Tira lo que no uses y olvida las situaciones sin solución.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Puedes experimentar momentos estresantes debido a demoras y soluciones que no llegan, pero no temas, son pasajeros.



Amor: Tu relación afectiva y tus sentimientos fluyen, es posible que sientas nostalgia por una persona perteneciente a tu pasado.



Riqueza: La inversión en asuntos domésticos aumenta, pero vale la pena el intento. Los ingresos se incrementarán a fin de mes.



Bienestar: A mayor presión, mayor rendimiento y mayor agotamiento. Te asombrarás de lo mucho que eres capaz de dar.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te sentirás dispuesto a pasarla bien, estarás hiperactivo y muy solicitado, las ideas originales y renovadoras bullen en tu mente.



Amor: Etapa propicia para tus relaciones amorosas, deja aflorar tu habilidad para intimar y demuestra interés en tu pareja.



Riqueza: Es hora de ocupar el centro. Otros pueden sorprenderse de que traspases la puerta, pero sé fuerte y ganarás respeto.



Bienestar: Quizá sea este el momento oportuno para examinar tu comportamiento en relación con los demás, y considerar posibles ajustes y rectificaciones.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tiempo de crecimiento personal y espiritual. Nuevos proyectos compartidos harán que tu entusiasmo vuelva a florecer.



Amor: No pongas en peligro una buena relación existente por la excitación del momento, perderás a un ser muy especial. Lo lamentarás.



Riqueza: No te dejes distraer por asuntos sin importancia de tus objetivos tanto económicos como laborales. Concéntrate.



Bienestar: Estás descontento pero no sabes el porqué, quizá necesitas nuevos estímulos de los cuales ocuparte y que le den un sentido a tu vida.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Eres muy susceptible a la influencia del medio. Ten cuidado ya que en cualquier choque puedes romper tu equilibrio emocional.



Amor: El estrés y el cansancio están haciendo mella en el humor de tu pareja. Mantén la calma e improvisa algo para romper la rutina.



Riqueza: Te lucirás en el arte de comerciar. Con certero instinto sabrás obtener ganancias en cualquier intercambio que lleves a cabo.



Bienestar: Alerta ante la aparición de afecciones alérgicas. La gastritis y las molestias estomacales pueden deberse a los nervios y a tu ritmo laboral.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Serás el protagonista de muchas cosas, tu carácter curioso e inquieto te lleva a interesarte en diferentes personas y actividades.



Amor: No tienes gran inventiva en cuestiones de hacer el amor. Sé creativo y busca una guía erótica para nuevas experiencias sexuales.



Riqueza: Es tiempo de actuar y pedir ese aumento de sueldo tan merecido. Has luchado muy duro y lo tienes permitido.



Bienestar: Organiza tus números y tus gastos. Sé tú mismo el que lleve el control del dinero, porque aquel que lo haga por ti, controlará tu vida.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Gracias a tu lucidez y creatividad hoy podrás resolver cualquier contratiempo de manera rápida y efectiva.



Amor: En el amor encontrarás cierto apoyo por parte de tu familia. Ellos querrán interceder para que tu pareja te perdone.



Riqueza: Saber ver los problemas con perspectiva y claridad, por eso tus superiores acudirán a ti cuando las cosas se complican.



Bienestar: Debes evitar dispersar tus energías en demasiados proyectos a la vez. No puedes estar en todos lados, enfócate en lo más importante.