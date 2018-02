Incautan casi 500 kilos de marihuana cerca de Ramada Paso

Viernes, 09 de febrero de 2018

La Policía de Corrientes incautó anoche unos 487 kilos de marihuana tras hallar abandonado un automóvil. Lo llamativo es que éste hecho ocurrió apenas a unos 13 km de otra incautación realizada por Prefectura







Los agentes de Toxicomanía hallaron el auto sin ocupantes entre la maleza. En su interior observaron gran cantidad de bultos sospechosos que luego resultaron contener marihuana.



El auto era un Renault Clio, que estaría radicado en Bs As, de cuyo interior y bajo la autorización judicial, efectivos de la Dirección de Toxicomanía tras constituirse en el lugar, finalmente establecieron que sería "marihuana" con un pesaje aproximado de 487 kilos con 993 gramos, totalizando 659 envoltorios o panes de esa sustancia.



Hasta el momento no hay personas aprehendidas y al respecto se siguen llevando a cabo las diligencias correspondientes.

El procedimiento se realizó cerca de las 21.30 hs, donde personal de la Comisaría de Ramada Paso, en un camino vecinal cerca de Ruta Nacional 12 se encontró con el vehículo.



Los agentes de Toxicomanía hallaron el auto sin ocupantes entre la maleza. En su interior observaron gran cantidad de bultos sospechosos que luego resultaron contener marihuana.



El auto era un Renault Clio, que estaría radicado en Bs As, de cuyo interior y bajo la autorización judicial, efectivos de la Dirección de Toxicomanía tras constituirse en el lugar, finalmente establecieron que sería "marihuana" con un pesaje aproximado de 487 kilos con 993 gramos, totalizando 659 envoltorios o panes de esa sustancia.



Hasta el momento no hay personas aprehendidas y al respecto se siguen llevando a cabo las diligencias correspondientes.