Valdés cumplió intensa agenda en Esquina

Viernes, 09 de febrero de 2018

La intensa actividad desplegada por el mandatario provincial en Esquina, concluyó en el Salón de actos de la Sociedad Sportiva Esquínense donde encabezó el acto de firma de cinco convenios.



Los convenios que firmaron son para obras de enripiado de distintas rutas de caminos rurales de la localidad, la instalación del piso de parqué de las canchas de básquet del club anfitrión y del Esquina Football Club, y la electrificación rural del Paraje Malvinas con un sistema hibrido de energía renovable a través de paneles solares y de sistema diésel que beneficia en una primera etapa a noventa familias, de un total de 160 que contemple el programa en su totalidad. Previamente el doctor Valdés con sus colaboradores recorrió la planta procesadora de la madera Enrique R. Zeni y Cía que se encuentra el acceso a la localidad y que brinda trabajo a 340 personas, merced a su actividad productiva y la exportación de sus productos a exigentes mercados internacionales.







Entrada la noche concluyó en la fecha la intensa actividad desplegada por el gobernador Gustavo Valdés en la localidad de Esquina, este tras recorrer una importante industria maderera de la localidad, encabezó un acto las instalaciones de la Sociedad Sportiva Esquínense, en el que concretó la suscripción de cinco convenios por el que se implementa el enripiado de vastas zonas , rurales de la localidad, mejorando el traslado de la producción, el acceso a los establecimientos escolares, centros de la salud y estimulando la vinculación entre los vecinos.



Los convenios determinan la ejecución de los enripiados serán financiados por el Fondo de Desarrollo Rural –FDR- y ejecutado por consorcios, entidades intermedias como la Sociedad Rural de Esquina, los proyectos constituyen una inversión de 40 millones de pesos, mientras también hay un aporte privado dado que el Establecimiento Santa Elena se hace cargo del 50 por ciento, del costo del enripiado del camino que pasa frente a su establecimiento.



En la oportunidad la diputada provincial María Eugenia Mancini, se refirió a esta medida destacando la importancia de la misma, agradeciendo a los responsables de concretarla como son el Gobernador Valdés, el ex mandatario Ricardo Colombi, el ministro de la Producción Jorge Vara y el Secretario de Ganadería Manuel García Olano.



Por otra parte, el Secretario de Energía presentó el proyecto de electrificación rural del Paraje Malvinas, destacando que la primera etapa ya está en marcha, beneficiando a 90 familias de un total de 160 que tiene previsto el programa. Melano destacó que se trata de un sistema hibrido de generación energética a través de paneles solares, motores diese y baterías, consignando que se puede decir que el soporte principal de la generación de energía es través del sistema renovable, en lo que Corrientes se ha convertido en pionera en una de las principales generadoras de este tipo de producción energética.



En la ocasión el Gobierno Provincial a través de su mandatario, suscribió dos convenios con los directivos de los clubes Sociedad Sportiva Esquínense y Esquina Football Club, para la instalación de piso de parque en las canchas de básquet de ambas instituciones, que de esa forma avanzan en el proceso de mejoramiento de su infraestructura, ofreciendo a los deportistas instalaciones de calidad para el desarrollo de sus actividades.



El deporte estuvo de parabienes en la oportunidad, dado que Lotería Correntina hizo entrega de subsidios a los clubes El Porvenir y Verón de Astrada de Pueblo Libertador, para ayudar a financiare la participación de los mismos en el torneo Federal C.



Intendente Benítez



El intendente Hugo Benítez, fue muy gráfico a la hora de calificar la visita del gobernador Valdés, consignando: “es muy importante las acciones que desplegó en Esquina, señor Gobernado, inaugurando obras en el área de Salud, generando mejoras en los caminos, apoyando el deporte, y mejorando la calidad de vida de la población rural, brindando la posibilidad de que accedan al servicio eléctrico. Que más puede pedir, agradezco a todos los que generaron e hicieron su aporte para estas acciones en favor de nuestra comunidad”.



Gobernador Valdés



Por su parte el mandatario provincia, al hacer uso de la palabra, hizo una breve síntesis de su jornada de trabajo en Esquina, expresando: “hemos trabajado muy bien en Esquina, en primera visita como gobernador a la localidad, inaugurando obras y poniendo en marcha importantes convenios. Ricardo –por Colombi- me dejo ordenada y con las finanzas estables la Provincia, lo que permite a mi avanzar es acciones como las que desarrollamos en la ocasión, reitero que en la fecha hemos anunciado la recuperación total del Hospital San Roque, con una inversión de 10 millones de pesos más a los invertido para la primera etapa que fueron 16 millones, porque vamos a mejorar considerablemente la prestación sanitaria y vamos a recuperar un edificio emblemático de la localidad”.



Agregando: “vamos a trabajar con el ministerio de Salud en un convenio de reciprocidad con Entre Ríos, sobre todo con profesionales e instituciones de La Paz, que nos han ayudado cuando tuvimos problemas y así podrán trabajar nuestros profesionales en aquella provincia y los de Entre Ríos aquí”.



El mandatario fue muy concreto al referirse a la cuestión de los caminos, indicando: “El enripiado es una acción muy importante para las poblaciones, por todo lo que implica, no solo para sacar la producción sino para trasladarse a los centros de salud, educativos etc. y sobre todo porque mejora la vinculación entre las comunidades. En ese sentido quiere decir que también trabajamos con la Nación para lograr la definitiva solución de todos aquellos sectores de la ruta en que hay puentes, está licitado la obra sobre el que se cayó hace poco, con un presupuesto de 100 millones y con un inicio de obra para marzo, según el Administrador General de Vialidad Nacional Javier Iguacel”.



Sosteniendo por otra parte “y que decir de la electrificación para el paraje Malvinas, con un sistema de generación sustentable de energía, poniendo a Corrientes como pionera en ese aspecto, y poniendo en marcha un ambicioso proyecto de generar el 20 por ciento de la energía que consumimos de esa manera, hoy estamos dando respuestas a 90 familias, en una primera etapa, luego serán otro tanto las que se beneficiarán y ello es mejorar la calidad de vida, como también lo es el fuerte apoyo a las actividades deportivas en las centenares de jóvenes tiene un espacio”.



Para finalizar expresando: “este es nuestro proyecto, trabajar juntos con la Nación, los municipios, avanzando hacia el desarrollo de la provincia y buscando que cada día nuestro pueblo esté mejor, Corrientes somos todos, y entre todos tenemos que lograr estar cada vez mejor.



Asistieron el acto los ministros de Seguridad Juan José López Desimoni, de Obras Públicas Bernardo Rodríguez, de la Producción Jorge Vara, de Justicia Jorge Quintana, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, legisladores provinciales y funcionarios del poder ejecutivo y del municipio, numerosos vecinos, productores y deportistas.