Valdés anunció la modernización total del Hospital y otorgó 500 mil pesos para la fiesta del Pacú

Jueves, 08 de febrero de 2018

El mandatario durante su alocución anunció la decisión de modernizar totalmente la institución sanitaria, para lo cual se invertirán diez millones de pesos más. En la ocasión el doctor Valdés también hizo entrega al intendente Benítez, de un subsidio de 500 mil pesos, para la organización de la Fiesta del Pacú que se desarrolla el próximo sábado.





El gobernador de la provincia Gustavo Valdés, está de visita oficial a la localidad de Esquina, a su arribo a media mañana se entrevistó con el intendente Hugo Benítez, con quién además recorrió un predio aledaño al palacio comunal en el que una entidad privada proyecta instalar una institución que trabajará con niños en condición de judicializados, tras lo cual ambos se dirigieron a las instalaciones del hospital San Roque de la localidad, en el que se desarrolló el acto de inauguración de las refacciones del citado centro asistencial, encarada por el ministerio de Salud Pública y el Gobierno Provincial, para lo cual se dispuso una inversión de más de 16 millones de pesos. El mandatario durante su alocución anunció la decisión de modernizar totalmente la institución sanitaria, para lo cual se invertirán diez millones de pesos más. En la ocasión el doctor Valdés también hizo entrega al intendente Benítez, de un subsidio de 500 mil pesos, para la organización de la Fiesta del Pacú que se desarrolla el próximo sábado. Por la tarde continuarán las actividades, con nuevos convenios, y acciones para el sector productivo entre otros.







En las instalaciones del Hospital San Roque de la localidad de Esquina se concretó en la fecha el acto de inauguración de las refacciones de dicho nosocomio, que fue llevado a cabo por el Gobierno Provincial a través del ministerio de Salud Pública, ejecutado por el Instituto de Viviendas de Corrientes –INVICO- el gobernador de la Provincia Gustavo Valdés encabezó el mismo, en el que estuvo acompañado por el intendente de la localidad Hugo Benítez, el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, los titulares de la cartera de Justicia Jorge Quintana, de Obras Públicas Bernardo Rodríguez, de Seguridad Juan José López Desimoni, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, el interventor del INVICO Julio Veglia, y demás funcionarios del ámbito provincial y municipal.



El inicio del acto se llevó a cabo con una invocación del párroco de la Iglesias Santa Catalina Rubén Catay, tras lo cual hizo uso de la palabra el director del Centro Asistencial, Leonardo Ramírez.



Director



El director del hospital Leonardo Ramírez, al hacer uso de la palabra expresó: “es un enorme placer poder estar participando de este acto, en el que estamos poniendo en una excelente condición este hospital, cuya edificación data del 1900. En un trabajo con el ministerio de Salud, duro, pero con la certeza del convencimiento que había y hay en las autoridades de la provincia en la necesidad de recuperar la infraestructura edilicia y darle a la comunidad las mejores prestaciones posibles. A la vez que recuperamos un edificio histórico, que es patrimonio de los esquínense, por lo que solo me queda agradecer a todos los que hicieron posible esta obra”.



Ministro Cardozo



Por su parte el ministro de Salud Pública expresó, “estoy muy contento con la inauguración de esta obra, porque han sido muchos los momentos duros que hemos atravesado, por distintas circunstancias, la más grave con la caída del puente sobre el arroyo Guazú, a lo que nos tuvimos que reponer con entereza, y también con la ayuda de muchos sectores, como por ejemplo los profesionales de Entre Ríos, muy importante ha sido la ayuda que nos brindó la Salud Pública de esa provincia, a través de su ministra, de autoridades hospitalarias etc.”.



Agregando: “ahora con una fuerte inversión con un importante trabajo, con el apoyo el año pasado de Ricardo Colombi, y ahora con el compromiso de Gustavo Valdés, hemos transformado totalmente una realidad negativa, de uno de los centros de Salud más antiguo de la Provincia y de mayor jerarquía, en el que se han capacitado profesionales, trabajadores, entre eso me enteró que había dos enfermeros que venían dos veces por semana a los cursos de formación, y ellos eran mis padres. Así que se imaginan que emoción para mí, y fundamentalmente que logro para Esquina y sus habitantes. En coincidencia en que se conoce que la localidad es la que mejor índice de mortalidad infantil, y esto es fruto del trabajo de profesionales, enfermeros y administrativos, de todos en General.



Subsidio para la Fiesta del Pacú



Antes del discurso del intendente, el Gobernador Gustavo Valdés hizo entrega a este de un cheque correspondientes a un subsidio de 500 mil pesos, para colaborar con la organización de la Fiesta del Pacú que se desarrollará este fin de semana en la localidad.



Intendente



El intendente Hugo Benítez agradeció al gobernador el aporte para la organización de uno de los eventos más importantes de la localidad y la provincia, como es la Fiesta del Pacú, consignando a su vez: “muchas gracias señor gobernador por su aporte, pero sobre todo por esta medida en el hospital, que pone en mejores condiciones a la población para recibir el servicio de Salud. De esta manera demostramos que estamos en el camino de grandes logros y de tiempo de mejora considerable para nuestras comunidades, y ello indica que cuando nos unimos y trabajamos en conjunto son muchas las cosas positivas que podemos concretar”.



Gobernador Valdés



El gobernador de la provincia por su parte expresó: “es un placer estar aquí en esta jornada de trabajo, en que estamos dejando habilitada una mejora que deja a recuperado casi en su totalidad en esta primera etapa al hospital, mejorando notablemente el servicio para la población. Pero no nos quedamos aquí, estamos trabajando en varios objetivos, venimos de inaugurar un puente el San Juan, con el administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quién nos anunciaba una inversión de 100 millones de pesos para poner en marcha la obra del Puente sobre el arroyo Guazú, cuya caída tantos problemas nos ocasionó, la obra según este funcionario comenzará en el mes de marzo”.



Agregando: “y así estamos trabajando en mejorar las vías de comunicación en la zona rural, con una fuerte inversión en el enripiado de caminos. Mejorando toda la infraestructura de comunicación de departamento, en una mejora tanto para los productores como para la población, que necesita ir a los centros de salud, a estudiar, a formarse etc.”



En tanto expresaba: “volviendo al hospital, sin dudas una obra extraordinaria, que no solo mejora la prestación sanitaria, sino que recupera un edificio emblemático de la localidad. Y para hacer más importante la medida, en este momento anunció el inicio de la segunda etapa de obra por 10 millones de pesos para que todo el hospital se modernice y se constituya en una de los referentes d la salud pública en la zona”.



Finalmente, el mandatario expresó: “estamos dando los primeros pasos en la gestión, muchas obras podemos hacer e inaugurar otras, gracias a la eficiente tarea hecha por Ricardo Colombi que nos dejó la provincia con las finanzas muy correctas, consolidadas y prácticamente sin deudas. Y este es la dirección de nuestra propuesta el trabajo con todos los intendentes no importa el signo político al que pertenezca, lo importante es que trabajemos juntos para hacer que cada día los correntinos vivan un poco mejor”.







Las obras



Estas son las obras concretadas en esta primera etapa de modernización y refuncionalización del hospital San Roque que demandó una inversión de poca más de 16 millones de pesos:







· Nueve consultorios externos



· Sala de espera



· Administración



· Instalaciones sanitarias



· Patio exterior y galerías



· Rampas y accesos



· Muros de frente y medianeros



· Pintura exterior del edificio











Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso el equipamiento necesario para el funcionamiento del servicio. Entre ellos: muebles de escritorio, estufa de esterilización odontológica, carro de curación, tensiómetros, aires acondicionados, caja de curaciones y de suturas, macrocentrífuga, ot







oscopios y oxímetro de pulso. Además, se entregaron computadoras con equipamiento completo y handys para la comunicación entre choferes y personal de guardia.