La gente, protagonista de la despedida a Débora Pérez Volpin

Jueves, 08 de febrero de 2018

Además de colegas, familiares y amigos, cientos de personas se acercaron a darle su adiós a la periodista





Cientos de personas se acercaron desde las primeras horas del mediodía a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a despedir los restos de Débora Pérez Volpin. Entre todos los presentes, no había solo amigos y colegas del mundo del periodismo y la política, sino mucha gente anónima que, dolida por la partida prematura de la ex conductora de Arriba Argentinos, quiso darle su último adiós.



Entre los cronistas que estaban cubriendo la noticia, se hizo lugar el público de la periodista. Muchos de ellos no fueron con las manos vacías, sino que dejaron sus ramos de flores, como muestra de agradecimiento a los años que ella les había dedicado desde la pantalla chica.



Con caras tristes y anteojos oscuros, algunas personas aprovecharon un rato libre en su trabajo para acercarse al edificio de la calle Perú, mientras que otros fueron directamente desde sus casas.



"Arriba remolones", era la frase con la que cada mañana, durante más de diez años, Débora despertaba a sus espectadores, como si fuera una madre saludando a sus hijos y dando energía para comenzar el día.



Arturo Vaccaro, estuvo en la Legislatura, pero para él, ella era más que una periodista que daba las noticias en televisión: "Yo fui su profesor de física en el Nacional Buenos Aires, al ser que era una mujer que estaba en tele, no era muy difícil seguirla", contó a Teleshow y siguió: "Era una chica muy estudiosa".



"Vine porque la quería, me acompañaba, porque me sentía contenida por ella a través de la tele. Una persona excepcional, buena gente, nunca la traté, pero hoy quise venir porque el corazón me lo ordenó", dijo Roxana, que viajó desde Lanús al Microcentro especialmente y destacó que una de las cosas que hacía diferente a Débora, era que "era como uno".



Algo similar fue lo que la motivó a Marta: "Vine porque era una persona excelente, transparente, porque se involucró en la política para ayudar a los demás, cosa que me parece importante. No la voté, pero hay que apoyar en un momento tan triste a la gente que se compromete y trata de cambiar las cosas".





En un principio, cuando desde el Gobierno de la Ciudad ofrecieron el lugar para la despedida, la familia se había negado porque quería hacer algo más íntimo, pero luego cambió de opinión, dadas las muestras de cariño de los colegas y del público, afecto que se hizo sentir desde que se conoció la fatal noticia.



Los restos de Débora serán velados hasta hoy a las 22:00. Mañana entre las 12:00 y las 14:00 habrá un velorio íntimo para familiares y amigos. Luego su cuerpo será trasladado al cementerio de La Chacarita, donde descansa también su papá, Aurelio Pérez Flores, fallecido el año pasado.