La diputada que provocó un escándalo en el carnaval de Corrientes no renuncia Jueves, 08 de febrero de 2018 Nadia García Amud se presentó en la legislatura de la provincia de Chaco con una captura de la diva de la Televisión en la que hacía referencia a una situación de violencia de género.



Así, la dirigente peronista desafió al propio gobernador, Domingo Peppo, quien le había pedido la renuncia



El escándalo protagonizado por la diputada de la provincia de Chaco Nadia García Amud en el carnaval de Corrientes todavía suma nuevos capítulos hasta pintorescos. Esta vez, la legisladora acudió a los Tribunales locales con una foto de la conductora Mirtha Legrand y una nueva frase desafiante.



La diputada protagonizó una trifulca con el campeón olímpico de taekwondo Sebastián Crismanich en la primera jornada de los carnavales de Corrientes por un lugar dentro del palco. A raíz de esos hechos, la mujer, que fue filmada en medio de un ataque de violencia contra los policías locales, fue detenida por la policía provincial. Días más tarde, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, le pidió la renuncia, solicitud que fue rechazada por la protagonista.



Así, García Amud volvió a llamar la atención en la primera sesión de diputados de la provincia desde el incidente. La dirigente peronista se sentó en su estrado con una imagen de Mirtha Legrand delante. La imagen de la diva refería a una emisión en que la conductora le preguntó a una víctima de violencia de género "Pero, ¿Vos qué hacías para que él te pegara?".







Hasta el día de hoy, García Amud mantiene la postura de que sus respuestas violentas y prepotentes fueron consecuencia de un tratamiento de violencia por parte de los policías correntinos que la detuvieron.



Horas antes de presentarse en el recinto, la diputada había hecho un posteo en una red social en la que subió fotos de sus piernas y sus brazos con moretones y raspones y dio a entender que esas marcas habían sido hechas por los policías de Corrientes.



"Ahhh, claro que es correntino, por eso no importa que le peguen a una mujer allá. Pero qué inocente soy. Misoginia contagiosa en Chaco, tengan cuidado", escribió junto a las imágenes. Además ofreció mostrar los resultados del test de alcoholemia que, según ella, dieron negativo.



La diputada fue la primera en llegar al recinto, lo hizo acompañada de su abogado, el doctor Alfredo Bembunan, algunos asesores y particulares. La reunión se realizó en la oficina de Labor Parlamentaria y, sin que nadie le hiciera alguna pregunta al respecto, ella admitió que debía dar explicaciones por lo sucedido.





La mujer aclaró no haber estado drogada ni borracha en el carnaval y volvió a defender la postura de que ella fue una víctima en todo el asunto. El resto de los diputados se solidarizaron con García Amud pero cuestionaron su presencia después del pedido de renuncia del propio gobernador.



Por su parte, el dueño del palco del carnaval correntino, Carlos Añón, gerente de Previsora del Paraná, aseguró en radio LT7 que el invitado para ocupar esos lugares era Crismanich y no la diputada.



"Las entradas fueron adquiridas por el personal de Ceremonial y Protocolo de Resistencia. Ella pidió seis entradas en la primera fila, las cuales teníamos comprometidas", afirmó Añón, quien además contó que la actitud de la legisladora y de su hermano, también presente, fueron deplorables.



"Tenían un estado de arrogancia y prepotencia enorme, todo el tiempo chapeando con el cargo de diputada provincial. Yo les ofrecí la devolución del dinero a cambio de que se retiraran de manera tranquila", aseguró.