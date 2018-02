"Nunca volvería a Boca" y otras 10 frases de Pratto Jueves, 08 de febrero de 2018 El delantero habló de su paso por el "Xeneize", de la final de la Supercopa Argentina ante el clásico rival, de la presión por los millones que los de Núñez pagaron por él y de por qué cree que no volvió a ser llamado a la Selección Nacional



El 8 de enero se confirmó su llegada a River y la prensa no hablaba de goles sino de millones. Lucas Pratto se transformó en el refuerzo más caro de la historia del club de Núñez, que pagó por el 11 millones de dólares, cifra que sabe impactante pero que no lo presiona. Lleva un puñado de minutos jugados de manera oficial y ningún gol pese a que tuvo dos ocasiones clarísimas ante Olimpo (un remate al arco que salió desviado y un disparo al travesaño). Cree que el gol va a llegar solo o, mejor, como consecuencia lógica de su talento, esfuerzo y trabajo. Y habla sin miedos de Boca (su ex club), de la Supercopa Argentina, de su obsesión por ganar la Libertadores y de por qué cree que perdió terreno en la Selección tras buenos desempeños.





A continuación las frases más destacadas de la entrevista que el delantero de River brindó al diario Olé antes del que sería su debut como titular en el Millonario, el domingo frente a Lanús, en el partido por la 15° fecha de la Superliga Argentina:



• "Me entusiasma jugar con Scocco. Los dos somos amigos de Seba Domínguez y siempre le decía a él: 'Qué fácil debe ser jugar con Scocco, hace todo bien'. Ojalá podamos formar una buena sociedad rápido".



• "Influyó mi deseo de estar cerca de mi hija para volver pero también fue determinante que me llamara Marcelo. Porque si era otro club, tal vez no volvía, pero yo quería jugar en River. Después, soy hijo de padres separados, en 29 años nunca tuve una figura paterna y por eso intento



• "Es un orgullo (jugar en River) y lo disfruto al máximo. Yo hablo con mi familia, con mi representante, y todos me dicen que lo tengo que disfrutar porque me costó mucho estar acá".



• "Marcelo (Gallardo) es un líder nato, lo lleva adentro. Es de esa clase de personas que conduce en forma natural, como también lo hace Ponzio. Ellos imponen y generan un respeto al hablarte y transmiten ideas muy claras ya sea en los futbolístico como en los extrafutbolístico… También te hablan de cómo quieren que seas en el grupo y fuera del club. Me sorprendió mucho eso. Es impresionante".



Marcelo Gallardo

• "Creo que Gallardo es hoy el mejor entrenador de Sudamérica porque tiene un liderazgo y una creencia de lo que quiere para su equipo que no tiene nadie. Y mi admiración no va a cambiar si me pone o no, ya que eso también va a depender de mí".



(Diego Haliasz / Prensa River)

• "No le doy mucha bola a mi pasado en Boca y no me pongo a pensar tampoco. Sé lo que pasé en Boca: estuve dos años y en ese momento en mi posición estaba Palermo, el mayor goleador de la historia del club, entonces no tenía chances y me fueron dando a préstamo. No tengo una identificación con Boca porque jugué unos minutos en dos partidos y nadie se acordaba de mí. El club que me dio lugar fue Vélez, y conseguir campeonato y una identificación tan grande con ese club es lo que hace que mi respeto sea hacia Vélez. Por eso yo no volvería a Boca y sí a Vélez".



Lucas Pratto

• "Si le hago un gol a Boca en la Supercopa lo voy a festejar. Gritaría un gol porque mi identificación es con Vélez y es al único equipo que por respeto no se lo gritaría. Falta bastante todavía para eso pero sabemos que es nuestro gran objetivo en la primera parte del año. Por ahora tenemos que estar tranquilos y trabajar para llegar en el mejor nivel posible para esa final, que sabemos lo que significa porque no sólo es un partido contra el clásico rival sino que hay un título en juego".



(Nicolás Aboaf)

• "Estoy obsesionado con la Libertadores porque es una deuda que tengo: me tocó jugarla seis veces con distintos clubes y nunca pude disputar una final. Espero que este año me pueda sacar esas ganas porque sería muy lindo llegar a la final con River. Y ganarla, por supuesto".





• "Mi cabeza siempre está en la Selección, pero para tener chances tengo que hacer muchos goles en River para que el técnico me pueda mirar. Es difícil con tantos buenos delanteros, pero uno siempre se ilusiona y trabajaré para estar más cerca".



(DyN)

• "Fue raro (no volver a ser convocado) porque en cuatro partidos hice dos goles y di una asistencia, pero los técnicos son los que deciden qué jugadores necesitan y hay que entenderlos. También hoy hay mucho Instagram, redes sociales y no me ocupo de esas cosas. Tal vez me faltó ser más marketinero… Estoy tranquilo porque hice las cosas bien y si rindo en River seguramente pueda tener otra oportunidad. Además, tengo la certeza de que en estos meses que faltan para el Mundial me va a ir muy bien".



Télam

• "Me molesta que se hable de mi peso y no de mi forma de jugar al fútbol. En Vélez estaba tres o cuatro kilos arriba de lo que estoy hoy, por eso si ahora dicen que estoy gordo, cuando estaba en Vélez tendría que haber ido a Cuestión de Peso… Parece que soy gordo pero tengo mucha masa muscular, estoy bien".