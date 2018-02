Los detalles de la historia de amor que tiene en vilo al fútbol paraguayo

Jueves, 08 de febrero de 2018

La filtración de una foto en la que aparecen desnudos un futbolista y el presidente de Rubio Ñu de Luque desató un escándalo en territorio guaraní





"Mirá lo que estoy haciendo con tu contrapase. Olvidate de jugar al futbol y decile a tu chongo o tu chonga, vos p.. de m.., y metete tu plata en tu c.., vos hijo de m…", con furia y con un discurso lleno de exabruptos, insultos y agravios, Antonio González, presidente del humilde Rubio Ñu de Luque (vale aclarar que no tiene relación con el homónimo de Asunción, que juega en la Primera División), desató un escándalo que convulsionó a Paraguay y que atrajo la atención de todo el mundo.



Este fuerte descargo que realizó en su cuenta de Facebook el mandatario de la institución tiene un motivo: la ida de Bernardo Gabriel Caballero de la institución. ¿Pero qué lo llevó a tener un ataque de furia y verborragia? Ambos eran pareja y el joven talento ahora mantendría una relación sentimental con su nuevo representante.



Toda esta historia comenzó a ganar notoriedad tras la filtración de una foto en la que se los puede observar a González y Caballero, desnudos, en una cama. Según el diario paraguayo Hoy, esta imagen salió a la luz producto de un método extorsivo para conseguir el pase del jugador.



El dirigente de la institución que milita en la liga luqueña expresó que la ficha del futbolista le costó 7 millones de guaraníes (aproximadamente 1253 dólares) hace dos años, pero por 2 millones de la misma moneda le daría libertad de acción (cerca de 358 dólares).



"Este jugador es un sátrapa, bandido y estafador. Vino a este humilde club a llevarse un montón de plata", disparó en un segundo video, en el que explicó que el pase del jugador se encuentra registrado en el club Marta Atlético, donde González es el gerenciador.



El tercero en discordia en esta historia es un hombre llamado Valentín, quien, siempre según las palabras de González, se apersonó en las oficinas de la sede de la federación y amenazó con judicializar el tema en pos de conseguir el pase de su nuevo representado.



"Decile a tu chongo que se quite de la cabeza la idea de jugar al fútbol, presentá 50 demandas si queres p.. de m… Conmigo no se mentan", recalcó el principal mandatario del equipo que milita en la cuarta división.



Horas más tarde, en declaraciones a la radio Azul y Oro de Luque, el empresario González reconoció que detrás de toda esta disputa de poder por el pase de Bernardo Gabriel Caballero hay una cuestión personal y pasional.



"Vamos a ser sinceros. Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio Ñu. Era una persona especial para mí. Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja. Y tuvo todos los privilegios, vehículos que nunca pensó en su vida manejar. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. De repente apareció una vieja loca, y se tuvo que ir del club, porque lo llevó a Mar del Plata. Entonces tuve que tomar la medida para que no entre más al club. Ahí empezó todo", reconoció el presidente de Rubio Ñu.



González afirmó que esta disputa "apenas está comenzado" y le advirtió a Caballero que deberá pensar bien los pasos que vaya a tomar, con respecto a su vínculo con Valentín. "Yo se bien como es esto, hay muchas cosas. El hombre es mil veces más celoso que una mujer. No me gusta que me esté amenazando", comentó.



A la espera de la maniobra que realicen Caballero y Valentín, González no parece estar preocupado y afirmó que para esta temporada, al no haber descensos, el plantel estará conformado por mayoría de jóvenes. "Hay sólo un jugador con 18 años, el resto son chicos de 16 y 17", concluyó.



El escándalo trascendió las fronteras de Paraguay y esta historia de poder y traición promete sumar más capítulos…