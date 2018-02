El Gobernador Gustavo Valdés ratificó el compromiso con la ciudadanía de Goya

Jueves, 08 de febrero de 2018

El mandatario provincial Gustavo Adolfo Valdés estuvo en Goya y fue recibido por las autoridades de la municipalidad local encabezado por el intendente Ignacio Osella. Allí encabezó el acto de suscripción de convenios, entrega de subsidio y anuncios de diferentes acciones en esta comuna, ratificando el fuerte compromiso del Gobierno con las comunas de la Provincia.



Acompañaron al doctor Valdés los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, de Seguridad Juan José López Desimoni, de Obras Públicas Bernardo Rodríguez, Justicia Jorge Quintana, de Industria Raúl Schiavi, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, la diputada nacional Sofía Brambilla y demás legisladores provinciales y funcionarios de los poderes ejecutivo y municipal.







Importante acción llevó a cabo en la ciudad de Goya el gobernador Gustavo Adolfo Valdés en el inicio de su visita a la ciudad de Goya, en el inicio del acto el intendente Osella hizo entrega al doctor Valdés de la resolución por la que lo declara huésped de honor a él y a su comitiva mientras dure su visita a la ciudad.



En las instalaciones del salón de Acto de la Municipalidad local, se concretó la firma de convenio de dos obas muy importantes para la comunidad de Goya, como ser el que establece la construcción de la Comisaria Sexta que se situará en la zona sur de la ciudad, lo que permitirá ampliar la cobertura de y el servicio de Seguridad en esa importante y populosa zona, para concretar el emprendimiento suscribieron el convenio el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni y el intendente Ignacio Osella, rubricando el mismo el Mandatario Provincial.



En tanto también se concretó la firma de un convenio entre la comuna y el Gobierno Provincial, suscripto por el jefe del Ejecutivo y Comunal respectivamente, por el que se invertirán más de seis millones y medio de pesos, para la recuperación, reparación y puesta en valor del templo de la Iglesia de la Rotonda que atesora las imágenes de San Jacinto y Roque, edificación esta que es monumento histórico de Goya y de la Provincia.



Asimismo, se concretó la entrega de un subsidio por parte de Lotería Correntina para el Club San Ramón, que está participando en el torneo Federal C, esta institución está precisamente situada en el barrio de mismo nombre, un importante sector de la ciudad en el que concurren más de un centenar de jóvenes a practicar deportes diariamente.



Tras la entrega del subsidio y la firma de los convenios hicieron uso de la palabra el intendente Osella y el gobernador Gustavo Valdés.



Osella



El intendente Ignacio Osella al hacer uso de la palabra expresó: “quiero dar la bienvenida, saludar y agradecer a todos los funcionarios, que vinieron a Goya y muy especialmente al gobernador Valdés, agradecerle por las medias que estamos ejecutando, que demuestran el compromiso y fundamentalmente que constituyen acciones importantes para la ciudadanía, por ejemplo el subsidio para el Club San Ramón, para proseguir su participación en el torneo Federal C, que es un anhelo de una de las barriadas más importante de la ciudad, a la que premia el esfuerzo de la institución que día a día alberga a más de un centenar de jóvenes que se dedican a la práctica del deporte”.



A la vez que agregó: “y que decir del aporte para recuperar el Templo de la Iglesia de la Rotonda, que es monumento histórico de Goya y de Corrientes, y que es una verdadera reliquia de nuestro patrimonio. Con esa medida recuperamos el espacio de oración y pondremos nuevamente en valor este extraordinario edificio, que sin dudas será de gran importancia para la ciudadanía local y que se constituirá en uno de los atractivos por excelencia de nuestra localidad”.



Finalmente manifestó: “y también trascendente e importante, el convenio que nos permitirá construir una nueva comisaría, que se situará en la zona sur de la ciudad, con lo que cubriremos con este servicio un espacio más amplio y brindaremos mejores prestaciones a los vecinos, cubriendo la demanda que viene expresando desde hace tiempo”.



Gobernador Valdés



A su turno el gobernador de la provincia Gustavo Valdés expresó: “Es un gusto estar aquí con todos ustedes, y yo voy a empezar por otro aspecto, quiero destacar que estamos estructurando el cumplimiento el compromiso de sumar este año trescientos kilómetros de ripio y mejorar, los caminos de la zona rural, dando respuestas a los que trabajan en la producción, a los vecinos que quieren vincularse con sus pares, mejorando el acceso a las escuelas y centros de salud. Muy pronto estaremos dando detalles con el ministro Vara y el Secretario García Olano, el trabajo ya se inició para dar esta respuesta a la población de la zona rural”.



Agregando: “la comisaría nueva, cumple con una importante aspiración de la comunidad, que expresa como principal demanda, mejor y mayor seguridad, esta medida va en esa dirección, con esta obra se cubrirá la zona sur de la ciudad, complementando con otras obras anteriores. Pero no nos quedaremos ahí, estamos trabajando en la articulación de otras acciones muy importantes, analizamos la viabilidad de un 911 provincial, instalación de cámaras en los municipios, que nos permita un trabajo conjunto y generar un ámbito de mucho mayor efectividad en el servicio de Seguridad de todo Corrientes”.



Mientras que respecto de la obra de la Iglesia de la Rotonda expresó: “con la obra del templo de la rotonda estamos cumpliendo con compromiso contraídos con la comunidad católica local y de la Provincia, en un trabajo que no se agota en la obras, que también tiene que con el importante aporte de la Iglesia, a la Educación de los Correntinos, hoy participamos, esta mañana, en el inicio del Congreso Superior de Educación Católica, por lo que podemos decir que nos une un trabajo muy profundo e importante con la Iglesia, que no se agota en la importante recuperación de los espacios de oración y recogimiento, sino que trasciende y apunta a resolver importantes demandas de la comunidad”.



Finalmente, el Gobernador Valdés sostuvo: “estoy muy conforme, esto de Goya será el mecanismo de trabajo con los municipios, concretando obras y medidas para que la población de cada una de las localidades y de la provincia esté cada día un poco mejor”.