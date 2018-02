Un grupo comando ingresó armado al hotel Conrad y asaltó una de las joyerías

Miércoles, 07 de febrero de 2018

Los delincuentes, de nacionalidad mexicana, se llevaron joyas y se dieron a la fuga. Hasta el momento reportan nueve detenidos





Un grupo de delincuentes ingresó este martes por la tarde encapuchados y armados, algunos con ametralladoras, al lujoso Hotel Casino Enjoy Conrad de Punta del Este.





El hecho ocurrió pasadas las 20, hora local, cuando los delincuentes asaltaron la joyería Sensation du Temps. Algunos ingresaron con sus caras cubiertas con barbijos, que fueron posteriormente incautados por la policía para analizarlos.



El jefe de la policía de Maldonado, Erode Ruiz, confirmó a Infobae que los asaltantes eran 13, todos de nacionalidad mexicana.





Asalto a joyeria del Conrad: 9 detenidos de nacionalidad mexicana. 5 fueron en Maldonado (a quienes se incautaron joyas reconocidas por las víctimas del local) y 4 en Montevideo terminal Tres Cruces. Ampliaremos...





El Ministerio del Interior uruguayo informó este miércoles por la mañana que detuvo a nueve personas de nacionalidad mexicana: cinco en Maldonado, a quienes se incautaron joyas reconocidas por las víctimas del local, y los otros cuatro en Montevideo, en la terminal Tres Cruces.





Según dijo el funcionario, la banda redujo al guardia de seguridad del hotel y realizó el asalto"muy rápidamente". No hubo violencia ni tiroteo.



"Fue una maniobra que se hizo muy rápidamente, pero no puedo hablar de la calidad de los delincuentes hasta que no se investigue", dijo Ruiz.



Según medios uruguayos, los asaltantes están siendo interrogados por las autoridades. Uno de ellos está herido, aunque Ruiz dijo que no se puede confirmar que esté relacionado con este hecho.



Se robaron alhajas de las marcas más sofisticadas como Piaget, Chopard y Bulgari. Además, entre los objetos, hay entre 150 y 200 relojes. El más barato de ellos tiene un precio de 10.000 dólares, y el de más valor es la edición especial de Jaeger Lecoultre, de 460.000 dólares.



Luego se dieron a la fuga. En el exterior del establecimiento los esperaba un vehículo. Tras el robo, hicieron unos metros en el vehículo y posteriormente continuaron el escape corriendo.



Exactamente, robo en Conrad, comando fue directamente a la Joyería del hotel y perperaron el robo. Policía en Punta del Este está buscando a los delincuentes que supuestamente se cambiaron todos de ropa al salir en vehículos del lugar del asalto.



El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez brindó algunos detalles sobre el escape de los delincuentes. A través de su cuenta de Twitter señaló que los hombres se habrían cambiado toda su ropa para darse a la fuga.



El vocero del complejo, Javier Azcurra dijo al diario uruguayo El País que la situación volvió a la normalidad.





"Los delincuentes ingresaron por Bulevar Artigas. Antes redujeron al funcionario de seguridad que estaba en la entrada por ese lugar. Los delincuentes tenían macetas que usaron para romper los vidrios de la joyería y llevarse los relojes y joyas exhibidas a la vista", explicó.





La calle por la que ingresaron los ladrones



"Los delincuentes no ingresaron al casino. Y ahora todo volvió a la normalidad. En minutos empieza el espectáculo de Stravaganza y las otras actividades que tenemos en Enjoy", agregó.