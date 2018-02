Crearán una unidad especial para apoyar a todas las fuerzas de seguridad

Miércoles, 07 de febrero de 2018

La Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) estará conformada por las tres Fuerzas Armadas y servirá de apoyo logístico para operativos contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales



Por pedido expreso del presidente Mauricio Macri y ante el alarmante incremento del narcotráfico en la región, el Ministerio de Defensa dispondrá en lo inmediato de la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) para las tres fuerzas armadas con el objetivo de brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo que tiene que ver con operativos contra los carteles de droga en la frontera, el cuidado de recursos naturales y el avance de grupos violentos mapuches extremistas.



El ministro de Defensa Oscar Aguad ya puso en marcha el desarrollo de un ambicioso plan para crear una gran FDR en todo el país a la que equipará con la compra de helicópteros, el abastecimiento de camiones de brigada, armamento moderno y aviones. "Es hora de que las Fuerzas Armadas tengan un rol activo en la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales de la Argentina como ocurre en cualquier lugar del mundo", dijo a Infobae una fuente calificada del Ministerio de Defensa.



De esta manera, la intención del Gobierno es ampliar la actual Fuerza de Despliegue Rápido que hoy funciona bajo la órbita exclusiva del Ejército. Ahora se ampliará esta FDR para la Armada y la Fuerza Aérea en una unidad centralizada que tenga un rápido accionar en las fronteras o focos de conflicto donde se pongan en riesgo los recursos naturales.



Desde la Casa Rosada aclararon expresamente que por la ley de Defensa y la de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en el interior de la Argentina. "Nada se hará por fuera de la ley", dijo un funcionario allegado al ministro Aguad. Así, la FDR unificada actuará en adelante solo como apoyo logístico en operativos que lleve adelante la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o las policías provinciales. Esto forma parte de lo que el ministro de Defensa Aguad considera una "reestructuración y modernización en la práctica de las Fuerzas Armadas".





(NA)

(NA)

Desde el Ministerio de Defensa explicaron a Infobae que la nueva FDR estará situada en un lugar centralizado de la Argentina para desplegarse rápidamente a diferentes puntos del país, aunque no está claro aún el lugar. Podría ser Córdoba o Tucumán. Tampoco está definido si en el futuro se cerrarán los actuales centros de Fuerza de Despliegue Rápido que hoy dependen exclusivamente del Ejército. Entre esta estructura actual se cuenta a la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada mecanizada, la Agrupación de Fuerzas Especiales y la Companía de Buzos de Ejército, entre otros. A partir del decreto que está en borrador en el Ministerio de Defensa, todas estas unidades pasarán a estar bajo la FDR de las tres Fuerzas Armadas.



En el Gobierno observan que muchos operativos de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico se podrían fortalecer con la ayuda de un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Esto se visualiza mucho en la frontera norte o en la hidrovía del Uruguay y el Paraná con el incremento de los operativos contra las bandas de narcotraficantes. Al mismo tiempo, desde las Fuerzas Armadas ven que hace falta una mayor presencia militar para cuidar los recursos naturales. Una alerta que se observó el año pasado fueron los ataques de vandalismo del grupo RAM en la zona de Vaca Muerta donde se puso como blanco a pozos petroleros o refinerías de gas. Durante el 2017 hubo más de 15 ataques que tiene registrado el Ministerio de Seguridad a zonas de "alto riesgo" e impacto en el cuidado de los recursos naturales. Para evitar este tipo de desmanes y dar apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales o a las policías provinciales es que se requerirá el apoyo logístico de la FDR.



(NA)

(NA)

Para equipar a este comando especial unificado de las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa compró a Italia 20 helicópteros Augusta Westland AB206, en los próximos días llegarán de Estados Unidos otros cuatro helicópteros Bell 412 EP que serán utilizados para tareas de búsqueda y rescate; se usarán los cinco aviones Dassault-Breguet Super Étendard, conocidos como el "estandarte", comprados a Francia; también está en revisión la compra a Francia de cuatro buques de patrullaje y se prevé el reequipamiento de camiones y blindados.



Para sustentar todo este reequipamiento y la creación de la FDR, el Ministerio de Defensa contempla el ingreso de fondos con la venta de inmuebles y terrenos de las Fuerzas Armadas. Está pautado con Hacienda que un 70% del ingreso al Estado por esas ventas se destinará para las Fuerzas Armadas y en gran medida esos fondos irán a parar a la nueva fuerza de despliegue rápido que se creará.



La nueva FDR contará con la capacitación y el intercambio de experiencias de otros países. Por caso, como adelantó Infobae, el ministro de Defensa viajará el próximo jueves a Miami para reunirse con los altos mandos del Comando Sur. Allí, Aguad confluirá con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que saldrá hoy a una visita oficial en Washington con una nutrida agenda: se entrevistará con autoridades del FBI, la DEA, la Homeland Security y el Departamento de Estado. La reunión de Aguad y Bullrich en Miami a partir del viernes tiene por finalidad tomar ideas del Comando Sur para darle forma a la nueva FDR que empezará a funcionar en los próximos meses. Las tareas de capacitación de militares y fuerzas de seguridad de Estados Unidos o de países de la Unión Europea resultan ser claves para el Gobierno en el emprendimiento de estos planes de acción.