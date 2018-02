La defensa de Quintero ante las críticas por su peso

Miércoles, 07 de febrero de 2018

El mediocampista colombiano negó haber llegado con 3 kilos de más. “Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad”, afirmó





Una de las apuestas fuertes de River y Marcelo Gallardo en este mercado de pases fue la de Juan Fernando Quintero, uno de los socios de James Rodríguez a la hora de crear juego en la Selección colombiana dirigida por José Néstor Pekerman.



Pese a contar con un gran talento, en Argentina se hizo rápidamente famoso por su afición al reggeton, su amistad con el cantante Maluma y por su contextura física. Ante los rumores de haber arribado al club de Núñez con sobrepeso, el volante se defendió.



"No jugaba desde el 20 de noviembre. Llegué pasado, pero no tanto. Soy un poco bajito, no soy gordo. Desde pequeño me gusta el gimnasio y soy un poco nalgón", argumentó el colombiano. Y luego, agregó: "No son 3 kilos de más, fue sólo uno. Es algo normal".



En diálogo con Fox Sports, Quintero no ocultó su alegría tras arribar al club de Núñez: "Estoy muy contento, quería venir a este club. Se dio la oportunidad y soy un agradecido. La quiero aprovechar al máximo". El mediocampista hizo su debut en River al disputar 25 minutos en la victoria por 2 a 0 ante Olimpo.



"Cuando arribas a otro fútbol hay que adaptar rápido. Voy paso a paso, voy bien. Al entrenador le gusta el buen fútbol, es la mística de River", concluyó el futbolista.