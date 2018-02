El Boca-River de la Supercopa argentina cambiará de sede Miércoles, 07 de febrero de 2018 El Superclásico que se disputará el próximo 14 de marzo por un título oficial tendrá un nuevo escenario, dado que el estado del campo de juego del Kempes no se encuentra en buenas condiciones



La Supercopa argentina que deben disputar Boca y River, como campeones de la Liga y la Copa Argentina de la temporada pasada, cambiará de escenario y se disputará el próximo 14 de marzo en el estadio "Malvinas Argentinas" de la ciudad de Mendoza.



El partido estaba previsto que se jugara en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero la construcción de una autopista en esa zona de la ciudad complicó los accesos y produjo muchos escombros que podían alterar la seguridad.



"A los organismos de seguridad les preocupan las obras, hay muchos escombros en las zonas aledañas, y aparte el campo de juego no está 10 puntos. Si se mejora esto, se jugará ahí, en Córdoba; si no, se hará en Mendoza", había dicho el presidente de AFA, Claudio Tapia, en declaraciones a Radio La Red.



La oficialización del cambio se realizará este miércoles, según anunciaron algunos dirigentes, pero todo está acordado con los encargados de seguridad de la provincia cuyana. En ese sentido, se aclaró que "todos los organismos de seguridad participarán del operativo en las rutas y en cercanías del estadio".





Incluso el Chiqui reconoció en la puerta de la AFA que la sede de Mendoza será la encargada de recibir el espectáculo y descartó la idea de la implementación del VAR. "No creo que sea necesario aplicar la tecnología para un partido", dijo el máximo responsable de la calle Viamonte.



Lo cierto es que Boca, ganador del torneo local, y River, ganador de la Copa Argentina, lucharán mano a mano por un título por segunda vez en la historia. La anterior, en 1976, quedó en manos del "Xeneize" por un gol de Rubén Suñé. La edición anterior de la Supercopa argentina se disputó el 4 de febrero de 2017, y Lanús superó al "Millonario" en La Plata por 3 a 0 con goles de Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand.