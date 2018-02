Centurión encendió la polémica, ¿con tuits dedicados a Tevez? Miércoles, 07 de febrero de 2018 El futbolista de Racing se descargó en las redes sociales y sus seguidores creen que criticó a su ex compañero en Boca



Ricardo Centurión, más allá de las cuestiones extrafutbolísticas, tuvo un buen paso por Boca y dentro de la cancha forjó una gran sociedad con Carlos Tevez. Sin embargo, parece que tras su alejamiento las cosas no quedaron bien entre ambos.



Aunque estuvo cerca de recalar en el Xeneize en este mercado de pases, tras firmar una especie de paz con Daniel Angelici, finalmente fue Racing quien se quedó con sus servicios luego de desembolsar una importante suma de dinero por su ficha.



Ricky suele ser un usuario frecuente de las redes sociales, y su última aparición levantó polvareda, debido a que varios de sus seguidores interpretaron que sus enigmáticos tuits eran una crítica hacia el Apache.



"Lo que le gusta el cucurucho a cosito mamaaaaaaa", escribió Centurión, probablemente haciendo referencia a la buena cantidad de notas que brindó el punta de Boca en los últimos días.



Una de las más resonantes se produjo ayer, debido a que ejerció presión para posicionarse en la lucha por un lugar en la lista para disputar el Mundial de Rusia. En esa disputa, Carlitos competiría mano a mano con Lautaro Martínez, actual compañero de Centurión.



Dos minutos más tarde, el hombre de Racing tuitió tres micrófonos y tres veces el emoji de un hombre con los brazos abiertas.



"Cosito se cansó de ganar torneos en todo el mundo, jugó 2 mundiales, Juegos Olímpicos. Mientras que vos no pudiste jugar ni en el Genoa", "Que ganas de ponerte al pueblo xeneize en tu contra" y "Qué fácil te olvidas de todo, traidor", fueron algunas de las críticas que recibió por parte de los hinchas de Boca.