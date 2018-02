Fátima Florez ganó el Oro en los Premios Estrella de Mar

Martes, 06 de febrero de 2018

"Como el culo" fue la mejor comedia y "La Panadera de los Poetas" el mejor drama en la temporada de verano marplatense



El Ente Municipal de Turismo (EMTUR) realizó la ceremonia de entrega de los premios Estrella de Mar 2018 a lo mejor de la temporada en Mar del Plata en el teatro Auditorium de La Feliz, con la conducción de Viviana Canosa y Julián Labruna.





Fátima Florez se alzó con el premio Estrella de Mar de Oro, mientras que Como el culo fue distinguida como mejor comedia y La Panadera de los poetas, el drama más destacado.



A continuación, la lista completa de ganadores de los premios Estrella de Mar 2018:





ESPECTÁCULO DE TEATRO MARPLATENSE



Adele… por Since



Benilde



Intervención femenina, el pacto



Invisible, la verdad es la mentira más eficiente



La penúltima oportunidad (GANADOR)





ESPECTÁCULO DE MÚSICA MARPLATENSE



A pura música cubana y latin jazz, por The Cosmopolitan Jazz Quartet



Del Hoyo Trío, por Del Hoyo Trío



Orquesta típica Rayuela, por Quinteto Rayuela



Punto de partida, por Los Chakras (GANADOR)





ESPECTÁCULO DE DANZA MARPLATENSE



Ellas, ella



Gala de Ballet, clásico y moderno (GANADOR)



Hasta dónde





ESPECTÁCULO INTEGRAL



¡Piedad! ¡Piedad!, por Los Amados



Quereme así… piantao, por Maximiliano Guerra y Ballet del Mercosur (GANADOR)



30 años de Homenaje, por The beats





TEATRO MUSICAL



Asesinato para dos (GANADOR)



Bollywood, una industria sin estrellas



El show de la Menopausia



Manzi, la vida en Orsai





ESPECTÁCULO UNIPERSONAL



2041: Mi vida de perfil



El legado



Haikus



La muerte de Marguerite Duras



No me mates (GANADOR)





ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE HUMOR



La malcriada, ópera insolente (GANADOR)



Otra vez sopa!, por Enrique Pinti



Pablo Vasco, Stand Up en 3D



Quién es Jey Mammon?



Yo, nerd, por Pablo Molinari





ESPECTÁCULO DE HUMOR



Habemus Gato (rían por mí)



La chica del verano (GANADOR)



Ritmos latinos



Sanata! Stand up



Mariquena del Prado y sus compañeros de “La chica del verano”

TEATRO ALTERNATIVO



El zapato indómito (GANADOR)



Hijo del campo



La Shoa… Holocausto



Othelo, termina mal



Tita, un sentimiento popular





DRAMA



La Panadera de los Poetas (GANADOR)



Las heridas del viento



Línea de tres





COMEDIA



Como el culo (GANADOR)



Entre ella y yo



Mi vecina favorita



Plaza Suite



El elenco de “Como el culo”

COMEDIA DRAMÁTICA



Así de simple



El ardor (GANADOR)



El loco y la camisa



Filomena Marturano



Los puentes de Madison



El elenco de “El ardor” (Eduardo Aguada)

REVISTA



Cocodrilo. Circo y varieté



La revista está en el Victoria (GANADOR)



Magnífica, La Gran Revista



El elenco de “La revista está en el Victoria” festeja sobre el escenario

VARIEDADES



Delirio, risas y brillantes



Manhattan, la Ciudad que nunca duerme



Wayra. Fuerza Bruta (GANADOR)





MUSIC HALL



Bossi Master Show (GANADOR)



Fátima Superstar



Jorge “Carna” Crivelli recibió la estatuilla por el espectáculo “Bossi Master Show” (Eduardo Aguada)

ESPECTÁCULO INFANTIL



Maimará



Tres princesas en apuros, el musical



Sueños y fantasías: Un mundo de dulzura (GANADOR)





COMEDIA MUSICAL INFANTIL



Agrabah, la ciudad de los tesoros



Había una vez, el libro poderoso



Todo lo que trae un tren (GANADOR)





RECITAL



Bandana Íntimo, por Bandana (GANADOR)



Estilos criollos, por Rodrigo de la Serna y el Yotivenco



Exiliado



Marcela Tarifeño – Jazz & Soul, por Marcela Tarifeño Cuarteto



Tres en clave: música popular para todos los gustos





AUTOR NACIONAL



Boulevard Sur, de Sebastián Amante



El ardor, de Alfredo Staffolani (GANADOR)



La música del viento, de Merceditas Elordi





ACTUACIÓN FEMENINA MARPLATENSE



Agustina Gioe por Benilde, Línea de tres y Turismo rural avistaje de gallinas



Alita Núñez por La piedad: esos yuyos que crecen entre las flores y Las cosas que faltan



Belén Pedernera por Intervención femenina, el pacto



Lucía Cardozo por 2041: Mi vida de perfil, Confusa y Línea de tres (GANADOR)



Natalia Elías por Stefi la promesa y Turismo rural avistaje de gallinas





ACTUACIÓN MASCULINA MARPLATENSE



Eduardo Liuzzi por El descensor y El veneno del teatro



Leandro Molina por Natalina



Marcelo Goñi por El zapato indómito (GANADOR)



Mario Carneglia por Turismo rural avistaje de gallinas





DIRECCIÓN MARPLATENSE



Gonzalo Pedalino por Benilde y Natalina



Graciela Spinelli por Manzi, la vida en Orsai



Leo Rizzi por Todo lo que trae un tren



Mario Carneglia por 2041: Mi vida de perfil, Intervención femenina, el pacto, Línea de Tres, Stefi la promesa y Turismo rural avistaje de gallinas (GANADOR)



Sebastián Villar por El zapato indómito





COREOGRAFÍA



Ariel Pastochi por Cocodrilo, circo y varieté (GANADOR)



Francisco Arriagada por Magnífica, La Gran Revista



Maximiliano Ortuño por La revista está en el Victoria





VESTUARIO



Adrián Oliver por Manhattan, la ciudad que nunca duerme y El rey del pop



Martina de la Torre por Sueños y fantasías: Un mundo de dulzura (GANADOR)



Melanie Marian Hovassapian y Guillermina Fernández por Bossi Master Show





ESCENOGRAFÍA



Agustín Garbellotto por El ardor



Daniel Feijoo por Como el culo (GANADOR)



René Diviú por Asesinato para dos





ILUMINACIÓN



Edgardo Aguilar por La música del viento



Maximiliano Marrone por Wayra. Fuerza Bruta



Pablo Vaiana por Bossi Master Show (GANADOR)





DIRECCIÓN



Gabriel Chamé Buendía por Othelo, termina mal



Sofía González Gil por Así de simple



Luciano Cáceres por El ardor



Manuel González Gil por Como el culo y El Show de la Menopausia



Gonzalo Castagnino por Asesinato para dos (GANADOR)





PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



Alzúa Producciones por Magnífica, la gran revista



Javier Faroni por Como el culo, El show de la menopausia y Los puentes de Madison (GANADOR)



Lino Patalano por Fátima Superstar



MD+ por Bossi Master Show



Ozono, Fuerza Bruta y N.A. Producciones por Wayra. Fuerza Bruta





PRODUCCIÓN INTEGRAL MARPLATENSE



Centro Novo Ars por Aladín y la genia maravillosa y Tres princesas en apuros



Los 4 Evangelios por Los 4 Evangelios



Teatro de la Bestia por 2041: Mi vida de perfil, Intervención femenina: el pacto, Línea de Tres, Stefi la promesa y Turismo rural avistaje de gallinas (GANADOR)





ACTUACIÓN FEMENINA DE REPARTO



Fernanda Metilli por Como el culo (GANADOR)



Magdalena Pardo por Así de simple



María Rojí por Plaza Suite





ACTUACIÓN MASCULINA DE REPARTO



Gonzalo Suárez por Como el culo



Joaquín Berthold por El ardor



Jorge Seleme por Así de simple y La Panadera de los Poetas (GANADOR)





REVELACION



Julia Dorto por Así de simple



Julián Paz Figueira por El loco y la camisa



Sabrina Amuchástegui por Quereme así… piantao



Santiago Magariños por El ardor (GANADOR)





LABOR CÓMICA FEMENINA



Elvira Gómez por Othelo, termina mal



Fátima Florez por Fátima Superstar (GANADOR)



Luisa Albinoni por Magnífica, la gran revista



Fátima Florez también ganó la estatuilla de Oro (Eduardo Aguada)

LABOR CÓMICA MASCULINA



Agustín Souza por Agustín Souza presenta Carnaval de risas



Julián Labruna por Fátima Superstar (GANADOR)



Horacio Sansivero por La chica del verano



Santiago Bal por Cocodrilo. Circo y Varieté



Roberto Peña por La revista está en el Victoria



Julián Labruna

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA DE COMEDIA



Ana María Piccio por Plaza Suite



Lizy Tagliani por Mi vecina favorita



María Valenzuela por El show de la menopausia



Marta González por El show de la menopausia (GANADOR)



Soledad García por Entre ella y yo



El elenco de “Menopausia show”

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA DE COMEDIA



Arnaldo André por Plaza Suite



Nicolás Scarpino por Como el culo (GANADOR)



Santiago Otero Ramos por Asesinato para dos



Sebastián Almada por Mi vecina favorita



Sebastián Presta por Entre ella y yo



Nicolás Scarpino

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA DE COMEDIA DRAMÁTICA



Araceli González por Los puentes de Madison



Claudia Lapacó por Filomena Marturano (GANADOR)



Valentina Bassi por El ardor



Claudia Lapacó

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA DE COMEDIA DRAMÁTICA



Antonio Grimau por Filomena Marturano



Facundo Arana por Los puentes de Madison



Luciano Cáceres por El ardor



Patricio Paz por La música del viento (GANADOR)





ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FERMENINA DE DRAMA



Alcira Davín por Manzi, la vida en Orsai



Analía Caviglia por Tita, un sentimiento popular



Carina Zelaschi por Penélope en viaje



Merceditas Elordi por El legado (GANADOR)



Virginia Lago por La Panadera de los Poetas





ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA DE DRAMA



Darío Landi por Manzi, la vida en Orsai



Lucas Ferraro por Segunda princesa



Miguel Jordán por Las heridas del viento (GANADOR)





MÚSICA ORIGINAL



Lazos eternos, historia de tres amores, por Mariano Frumento



Maimará, por Gabriela Zabála (GANADOR)



Stefi, la promesa, por Javier Dángelo





ESTRELLA DE MAR DE ORO



Fátima Florez