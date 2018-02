Analizan cláusula para equilibrar los aumentos con la inflación

Domingo, 04 de febrero de 2018

Con esta modalidad se reabrirían las negociaciones salariales, en caso de que las subas superen el costo de vida.





El Gobierno no podrá cumplir con su objetivo de que las paritarias cerrasen en un 15% promedio sin "cláusula gatillo", en línea con el índice de inflación previsto para este año, y ya se plantean la necesidad de incluir la llamada cláusula revisión.



A diferencia de la modalidad usada el año pasado con esta variable se reabrirán las negociaciones salariales si los aumentos pactados superan el costo de vida. Así, no se aplicará automáticamente la compensación, sino que deberá ser debatida.



La Casa Rosada prefiere esta nueva modalidad para salir de la actualización directa en caso de que el aumento de precios supere las alzas salariales convenidas porque, consideran, esta modalidad no permite luchar contra la inflación.



Entre otras consideraciones el Gobierno advierte que la cláusula gatillo haría que los empresarios subieran los costos por encima de la paritaria para "poder cubrirse", algo que en el Ejecutivo quieren evitar para no alentar la suba de precios.



Hay al menos tres sindicatos que debaten paritarias con esta modalidad: Comercio, UATRE y UOCRA, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Aunque desde último gremio adelantaron que recién en marzo, cuando discutan los aumentos, determinarán de acuerdo a la situación económica, consigna Clarín.



Con este contexto, el Gobierno apuesta a que estos tres sindicatos, que tienen una gran cantidad de afiliados, acuerden bajo esta modalidad para lograr un "efecto espejo" en otros gremios.



Entre las posibilidades que se barajan para compensar la inflación se analizan la entrega de un bono o un aumento salarial para compensar la suba del costo de vida.



El Ejecutivo quiere además que los acuerdos duren un año y que se efectivicen de una sola vez, para que los empleados tengan de entrada un impacto positivo en sius bolsillos, aunque son conscientes de que son pocos los rubros que pueden acceder a esta modalidad.



El esquema de la cláusula de revisión sería más favorable en los gremios fuertes y perjudicial en los más pequeños, por el poder de negociación que varía de acuerdo a cada actividad. Por otro lado se descarta que habrá rubros que no alcanzarían el techo de 15% de aumento. Especialmente en el Estado, que por el ajuste político dispuesto por el Gobierno es muy probable que los empleados públicos tengan una suba menor a ese techo.



Días atrás el presidente Mauricio Macri abrió la puerta a que la cláusula gatillo de reajuste de salarios por la inflación, al decir que esta modalidad "no es innegociable". "Solamente se baja una opinión a lo que apuntamos para 2018", explicó el mandatario.



"Tiene que quedar claro, la paritaria es de cada sector, es libre, y cada sector tiene que sentarse a negociar de acuerdo a su propia realidad, que pasa con su producción, con sus costos, con su mercado, con su competencia", dijo el Presidente en una entrevista a Radio Mitre.



En esta línea, advirtió que la paritaria estatal será austera a nivel municipal, provincial, y nacional. "Más allá de lo que querría, se tiene que pagar solamente lo que se puede, en función de cuales son sus reales ingresos", dijo. "En base a eso tiene que decir ‘yo puedo pagar esto, y lamento si es poco, nos encantaría más’, pero tiene que adaptarse a su propia realidad", agregó.