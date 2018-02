Con dos grandes goles de Scocco, River recuperó la sonrisa ante Olimpo

Domingo, 04 de febrero de 2018

El "Millonario" se impuso 2-0 sobre el conjunto de Bahía Blanca gracias a dos anotaciones impecables de "Nacho"





River volvió a celebrar en el Estadio Monumental después de la caída contra Huracán y recuperó la sonrisa con una inolvidable actuación de Ignacio Scocco: superó 2-0 a Olimpo gracias al rendimiento del ex Newell's.



Los 45 minutos iniciales marcaron principalmente el predominio ineficaz de River y una sorpresiva desatención en el comienzo que obligó a Franco Armani a mostrar todas sus condiciones a los 60 segundos de su debut.



La única situación de riesgo del Aurinegro en el acto principal se dio en el minuto de juego, cuando Lucas Villarruel realizó una pared con Luis Vila en la puerta del área y quedó solo ante el arquero que llegó del fútbol colombiano. Su remate impactó en el cuerpo de Armani.



El Millonario respondió con una contra a los 10 minutos que inició Rafael Santos Borré, quien abrió para Gonzalo Martínez. El 10 enganchó dentro del área y sacó un remate débil, que igual obligó a Jorge Carranza a estar atento.



Ignacio Scocco también intentó doblegar al elenco de Bahía Blanca. Con una media vuelta en el área y un tiro libre desde lejos, pero no tuvo la perspicacia suficiente para que se transforme en gol.



A la media hora, el Pity volvió a aparecer en la escena con una buena jugada personal por derecha, amacándose para ambos costados y desplegando un remate que tapó Carranza.



Olimpo volvió a molestar a su rival apenas se inició el complemento, con un envío largo desde el círculo central tras el saque. Luis Vila la peinó y dejó solo a Emiliano Tellechea, pero Armani volvió a responder bien.



El remate de Martínez como contraposición de esa situación allanó el camino rumbo al gol: Nacho Scocco se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y lo definió con un magnífico remate.







El ingreso de Juan Fernando Quintero por Ignacio Fernández marcó el segundo debut de la noche. El colombiano entró en compañía de Lucas Pratto, quien reemplazó a Borré.



Instantes después de su ingreso, el Oso conectó con Scocco y quedó mano a mano con Carranza. Inexplicablemente lanzó su remate muy abierto y se perdió la oportunidad de gritar su primer gol con la camiseta de River. La jugada siguiente, Quintero lo dejó solo pero exigido y no llegó a concretar.



Todo lo mencionado quedó en un segundo plano cuando Scocco tomó la pelota a los 36 minutos de partido y llevó a cabo una de las obras de arte más interesantes de los últimos tiempos para marcar al segundo. Con pelota dominada, dejó en el camino a seis rivales y hasta gambeteó al arquero para firmar un segundo tanto excepcional.







Un rato más tarde, Pratto desechó otra situación abajo del arco enviando su remate al travesaño. Aunque ya todo estaba definido.







El Millonario venía de caer ante Huracán en el reinicio de la Superliga y llevaba apenas un triunfo en los últimos diez duelos de este torneo. Quedó 15 puntos de Boca, aunque su verdadera pelea es por el ingreso a las copas, teniendo en cuenta que está a dos unidades de meterse en zona de Sudamericana.



El Aurinegro cada vez se hunde más: está en zona de descenso y apenas acumula 9 puntos en el campeonato.