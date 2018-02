Belgrano empató en Córdoba con Lanús y no pudo estirar su racha ganadora Sábado, 03 de febrero de 2018 El "Pirata" igualó 0-0 como local con el "Granate" y se quedó con las ganas de acceder a la zona de clasificación a la Libertadores



Belgrano no logró sostener la racha triunfal que intentaba prolongar y empató 0-0 en el Estadio Julio César Villagra con un Lanús que estuvo plagado de futbolistas que habitualmente no forman parte del equipo titular.



El Pirata tuvo las riendas del juego en los 45 iniciales con tranquilidad, pero no pudo replicar tal situación en el marcador y tampoco consiguió incomodar al portero del Granate con demasiado ímpetu.





El visitante tuvo la primera del juego con un cabezazo del defensor Nicolás Thaller en el segundo palo tras un tiro libre pasado. Los conducidos por Pablo Lavallén respondieron con dos situaciones: un potente remate de Leonardo Sequeira tras una media vuelta que controló bien Esteban Andrada y un débil frentazo de Mauro Guevgeozian que cayó en las manos del portero rival.



En el complemento el nivel del juego decayó considerablemente, aunque cada por su lado tuvo la oportunidad de quebrar el cero con chances claras. A los 5 minutos, una irrupción de Alejandro Silva tras un córner hizo que Lucas Acosta muestre todos sus dotes bajo los tres palos.



Apenas diez minutos más tarde, el Granate realizó una mala salida por abajo de su arco, Sequeira interceptó el balón y quedó solo contra el arquero: su remate se fue por arriba del travesaño.



El elenco cordobés alcanzó la línea de las 24 unidades junto con Huracán y Talleres, aunque por diferencia de gol se ubica en la 6ª colocación, que hoy en día lo enviaría a la Copa Sudamericana. Los de Carboni continúan sin poder alzar la cabeza en la Superliga, sumando siete encuentros sin triunfos y ubicándose en el puesto 21.





Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Ariel Penel