Argentinos Juniors fue efectivo y le ganó a Defensa y Justicia

Sábado, 03 de febrero de 2018

Se impuso por 2-1 con goles de Lucas Barrios y Damián Batallini. Descontó Fernando Elizari. "El Bicho" escala en la tabla de posiciones y sigue en puestos de clasificación a copas





Argentinos Juniors extendió su gran momento con una victoria ante Defensa y Justicia en el inicio de la fecha número 14 de la Superliga del fútbol argentino. En La Paternal, "El Bicho" se impuso por 2-1.



El primer tiempo tuvo un muy buen ritmo. La visita comenzó mejor, pero pronto los locales igualaron el trámite y ambos lograron generar chances. Argentinos casi abre la cuenta con un remate apenas desviado de Gastón Machín, quien le había robado la pelota en la salida a Alex Barboza.





Ya en la segunda parte, "El Bicho" hizo gala de su efectividad para quedarse con el triunfo. El conjunto dirigido por Alfredo Berti golpeó rápido y se adelantó a los tres minutos, con un gol de Lucas Barrios. Tras una buena combinación por derecha, el refuerzo estrella del elenco de La Paternal apareció para marcar el 1-0.



Defensa tuvo su gran chance para empatar a los 21′, cuando el travesaño le negó la conquista a Dylan Gissi. Pero, luego, "El Halcón" no encontró la forma de profundizar en sus ataques y Argentinos estiró la cuenta. A los 36′, Damián Batallini selló el 2-0.



Parecía que el partido estaba terminado, pero el elenco de Juan Pablo Vojvoda se animó en el último suspiro. A los 42′, tras un tiro libre en el travesaño y una salvada monumental sobre la línea, Fernando Elizari marcó el 2-1 que alimentó las esperanzas de Defensa. A pesar del adelantamiento final, al "Halcón" no le alcanzó. Ya no hubo tiempo para más y se fue de La Paternal con una derrota.



Argentinos sumó su tercera victoria consecutiva (suma cuatro sin derrotas), llegó a 23 puntos y quedó a un paso de la zona de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla de posiciones que lidera Boca, con 33 unidades.



Defensa es la contracara: acumula tres caídas en fila y, con 18 puntos, está muy lejos de la pelea.