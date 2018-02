Barros Schelotto confirmó que el pase de Gómez "está caído definitivamente"

Sábado, 03 de febrero de 2018

A pesar de que en las últimas horas parecía que la llegada del defensor podía reflotarse, el entrenador de Boca dio por finalizadas las negociaciones





La de Gustavo Gómez a Boca fue la última gran novela del mercado de pases de verano del fútbol argentino. Sin embargo, la historia parece que no tendrá el final esperado. Este viernes, en su habitual conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto confirmó que el defensor no se sumará al plantel del "Xeneize".



En las últimas horas parecía que las negociaciones entre Boca y el Milan de Italia -club dueño del pase del jugador- se habían reflotado y que la colaboración de ex futbolista de Lanús, quien estaba dispuesto a poner dinero de su bolsillo para acercar la oferta a la cifra pretendida por el elenco "Rossonero", podrían llevar todo a buen puerto, pero no fue así.





Ni siquiera el tiempo extra hasta el 7 de febrero que dio la AFA para negociar con jugadores que militan en el extranjero logró que Gómez pudiera ponerse la camiseta Azul y Oro.





"Hablé con el presidente ayer a la noche y hoy a la mañana y el pase está caído definitivamente. Hace dos meses que están hablando Boca y Milan, y no se llegó a un acuerdo, por lo que Boca tomó la determinación de no seguir negociando", dijo Barros Schelotto y, aunque valoró a Gómez como un "jugador de jerarquía", desestimó su llegada.



Asimismo, el mellizo aseguró que está conforme con los jugadores que tiene en ese puesto, que son Santiago Vergini y el juvenil Agustín Heredia. Sobre este último, comentó: "Le tenemos mucha confianza. Está peleando su lugar como le tocó en su momento a (Nicolás) Burdisso y logró imponerse"



"Tenemos los jugadores que queremos y necesitamos. Tenemos un gran plantel y me parece que cualquiera de los jugadores que llegaron, pueden ser titulares, pero es difícil determinar un cambio con un equipo que es hace

año y medio puntero", sostuvo el DT para dar por terminado el tema refuerzos.



Boca se enfrentará el domingo desde las 19.15 a San Lorenzo, en un duelo que enfrentará al líder de la Superliga con su escolta. El conjunto de la riera buscará extender aún más la diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones.