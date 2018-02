Franco Armani se perfila para debutar en el arco de River este sábado Sábado, 03 de febrero de 2018 Marcelo Gallardo realizaría una modificación en el conjunto titular para recibir a Olimpo: el ex Atlético Nacional reemplazaría a Germán Lux



En la última conferencia, Marcelo Gallardo hizo hincapié en la ansiedad que reina en el Mundo River por ver a los refuerzos en cancha. Lucas Pratto y Franco Armani son los más solicitados por los hinchas y parece que uno de ellos tendrá asegurada su presentación en el Monumental: el arquero reemplazaría a Germán Lux ante Olimpo.



El Millonario arrancó con el pie izquierdo el 2018 por la derrota ante Huracán en Parque Patricios. Para el entrenador no es momento de encender alarmas, pero obviamente tiene en la cabeza cambiar la imagen de inmediato, ante un adversario accesible y en condición de local. La cita es este sábado desde las 21:30 en el Monumental.



La única variante que propondría el Muñeco es en la valla, con la inclusión del ex Atlético Nacional. Para el estratega riverplatense es fundamental que las incorporaciones vayan adaptándose a la idea de juego, así como también a la atmósfera que rodea al club.





Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco sería la alineación titular de River. Acompañarán en el banco Lux, Jonatan Maidana, Milton Casco, Iván Rossi, Juan Quintero, Rodrigo Mora y Lucas Pratto.