"No hay que confundir más la legítima defensa con la función policial" Viernes, 02 de febrero de 2018 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió hoy a Luis Oscar Chocobar, el policía que mató a un ladrón que había apuñalado a un turista en La Boca y que fue procesado y embargado por exceso en la legítima defensa, y afirmó que "un policía que cumple su obligación no puede terminar procesado".

Bullrich destacó el gesto del presidente Mauricio Macri de recibir a Chocobar ayer en Casa Rosada y en un contundente mensaje de apoyo a las Fuerzas de Seguridad, la ministra dijo que "hay un cambio de filosofía a favor de las víctimas y de la policía que cuida a la gente".



"Nuestra filosofía es que los policías estén en la calle, que persigan a los delincuentes en el marco de las leyes y nosotros no los vamos a dejar solos frente a interpretaciones judiciales que lo que hacen es condenarlos por trabajar", dijo Bullrich.



En tanto, la funcionaria señaló al juez Enrique Gustavo Velázquez, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores N° 7 que procesó y embargó al oficial. "La defensa va a plantear una cosa muy concreta: no es legítima defensa, es cumplimiento del deber de funcionario público", sostuvo. En este sentido, Bullrich apuntó que la mirada de la defensa coincide con la del Gobierno.

El policía junto a Joe Wolek, el turista norteamericano atacado en La Boca

"El Código Penal está siendo modificado y uno de los temas es que no se confunda más la legítima defensa con la función policial", dijo Bullrich.



El viernes 8 de diciembre Chocobar estaba vestido de civil camino a su trabajo cuando él vio cómo dos jóvenes estaban asaltando a Joe Wolek, de 60 años. El policía reaccionó y alertó a los delincuentes de su presencia, que empezaron a escapar. En ese momento, el efectivo de la fuerza local de Avellaneda le disparó a uno de los jóvenes, que habían apuñalado diez veces al turista estadounidense.



Tras el hecho, Wolek fue trasladado al hospital Argerich, donde fue atendido y semanas después dado de alta. Por su parte, el delincuente baleado murió unos días después, y Chocobar fue detenido, aunque lo liberaron algunas horas después.