Científicos aseguran que es más sano desayunar pizza

Viernes, 02 de febrero de 2018

Ya sabíamos que "la pizza nos genera felicidad", pero ahora científicos también analizaron su contenido y, al compararlo con otros alimentos que suelen parecer más saludables, descubrieron que es mucho más sana de lo que pensábamos.

Debido a su contenido en proteínas, carbohidratos y a veces vegetales, la pizza es para el desayuno una opción superior al cereal, que contiene altas cantidades de azúcar. Así de contundente es la afirmación del informe que publica el portal Daily Meal.





Según el sitio, la oferta de cereales en Estados Unidos es desoladora desde el punto de vista nutricional y destaca que "raras veces hay en sus empaques proteínas, grasas saludables o cualquier cosa que no sean cucharadas de azúcar."



La dietista Chelsey Amer asegura que "una rebanada promedio de pizza y un tazón de cereal con leche entera contienen casi la misma cantidad de calorías". Y la especialista destaca que "la pizza contiene un porción de proteínas mucho más grande, que te mantendrá lleno y aumentará la saciedad a lo largo de la mañana".



Si bien Amer reconoció que la pizza no es en sí misma el alimento más saludable- además varía qué tipo de pizza estemos considerando, si solo lleva queso o qué tipo de tomate contiene- pero, en comparación con un tazón de cereal, es una comida más equilibrada.





Y confirmó que "una rebanada de pizza contiene más grasas y mucha menos azúcar que la mayoría de los cereales fríos, por lo que no se experimentará un aumento en los niveles de azúcar", aunque siempre con moderación. La idea de desayunar pizza todos los días sigue siendo un sueño más que lejano.