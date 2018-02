Abril está internada con problemas de peso y crecimiento

Viernes, 02 de febrero de 2018

Hace 8 días se encuentra internada Mía, una nena de 7 años, que padece una cardiopatía, y tiene problemas de bajo peso, y de crecimiento, su mamá la acompaña y la cuida incansablemente, en el Hospital Pediátrico. Son una familia humilde y solicita ropas y pañales para su pequeña hija, que pesa 6 kilos nada más. Quienes puedan ayudarla pueden comunicarse al 3794- 960965.

Gabriela Toledo, mamá de Mía contó “hace 8 días estamos con ella acá internada, tiene un problema de bajo peso, tiene 6 kilos, y de crecimiento”.



“Pido que me ayuden con ropas y pañales para ella”, expresó.



“También necesito materiales para mi casa porque ella no puede estar en contacto con la humedad y cada vez que llueve la tenemos que internar”, comentó.



“Tengo una nena de 5 y un nenito de 4 años”, dijo.



“Vivo en el barrio Laguna Brava, en Cruz de los Milagros y Serrano” puntualizó.



“Mi celular es el 3794- 960965” detalló.



“Los médicos me dicen que tengo que esperar y que más adelante le van a colocar un botón gástrico para que pueda alimentarse y subir de peso” manifestó.