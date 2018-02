Neymar: "Apenas es el comienzo de mi aventura en el PSG"

Viernes, 02 de febrero de 2018

El brasileño habló en medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid y aseguró que quiere "entrar en la historia del conjunto parisino.

Mientras todos los medios de españa lo colocan en el Real Madrid, Neymar brindó una entrevista a la televisión oficial de su equipo PSG y despejó dudas sobre su futuro.



LA ENTREVISTA COMPLETA A NEYMAR:



Has tenido un inicio de temporada excepcional con 26 goles en 24 partidos en todas las competiciones conjuntas. ¿Imaginabas un inicio de temporada de esta manera con el Paris?



“No esperaba estas estadísticas en mi debut con el Paris. Pero estoy aquií para ayudar al equipo, mis compañeros e intentar hacer lo mejor cada día y en cada partido. Eso es lo más importante”.



Es la primera vez en tu carrera que marcas tal cantidad de goles en tan poco tiempo …



“Sí, es la primera vez, pero quiero hacer más. Marcar muchos goles, jugar mejor y espero que esto pueda continuar”.



“Sí, ¡apenas es el comienzo!”



¿Es un objetivo para tí ser el jugador más decisivo del equipo?



“No es el objetivo ser el jugador del equipo, el hombre que da más asistencias o el que marca más goles. Yo juego mi fútbol. Hago lo que sé hacer, busco crear juego, anotar goles y dar asistencias. Vine aquí para eso. Con Cavani, Mbappé y también Di María podemos confiar en muchos jugadores decisivos. Ellos también juegan con la voluntad de crear ocasiones, de marcar y de ganar los partidos”.



Hoy el Paris es uno de los mejores ataques de Europa, se tiene la impresión de que se ha creado un entendimiento natural entre los jugadores ofensivos…



“Es cierto que ha sido muy rápido, pero uno también necesita tiempo para conocernos bien y encontrar nuestras referencias juntos, pero estamos por el camino correcto”.



¿Cómo se comunican entre ustedes en el terreno de juego?



“Hablamos el lenguaje del fútbol, es una lengua única, los jugadores inteligentes hablan todos la misma lengua sobre el campo”.



Fuiste elegido el mejor jugador de diciembre en Ligue 1, ¿qué representa esto para ti?



“Estoy contento, pero el fútbol no es un deporte individual, así es que mis compañeros también se merecen esta distinción, porque sin ellos no lo hubiera conseguido. Les quiero agradecer, por su participación, pero también por su compromiso en la cancha. Estoy contento con ello”



¿Cuál es la fuerza del ataque del PGG?



“Viene de la calidad de los jugadores, del talento de cada uno en la cancha. Nuestro equipo no depende solamente de sus tres delanteros. El balón debe llegarnos de la mejor manera para marcar goles. Si no hubiera medios, defensas, ¡sería imposible!”



Marcaste ante el Montpellier el gol 2.000 en la historia del club en casa. ¿Es un orgullo para ti?



”Sí, entrar en la historia del club es muy importante para un jugador. Estoy aquí para entrar en la historia y hacer progresar al Paris Saint-Germain”.



Finalmente, has recibido tu tercer Samba de Oro que recompensa al mejor jugador brasileño que juega en Europa…



“Es un gran honor, estoy contento especialmente porque hay una gran cantidad de jugadores brasileños de calidad en Europa. Es un honor para mí recibir una vez más este trofeo y voy a continuar trabajando para ayudar a mis compañeros”.