¿Qué le dijo el hincha a Pavón en el cruce? Viernes, 02 de febrero de 2018 "Me dijo que juegue bien contra River, como que no aparezco en los partidos importantes", contó el delantero de Boca en TyC Sports. Tras su salida en el duelo ante Colón, había discutido con un plateísta. Cristian Pavón fue reemplazado en el triunfo de Boca ante Colón por la Superliga, en el que convirtió el 1-0, y tras dejar la cancha se cruzó con un hincha que desde la platea le reclamó que sea más decisivo en los encuentos relevantes.



"Son cosas que pasan, pero no le tendría que haber contestado. Me dijo que juegue bien contra River, como que en los partidos importantes no aparezco. Pero no quiero que se extienda más el tema", aseguró, en diálogo con Líbero.