La CGT se subió al camión de la marcha del próximo 22 Jueves, 01 de febrero de 2018 Camioneros logró el respaldo de la central a la protesta contra las políticas del Gobierno, aunque de la reunión no participaron los Gordos y los independientes. La CTA de Yasky, las organizaciones sociales y PJ bonaerense apoyaron la manifestación.

La marcha sindical del 22 de febrero próximo promete ser multitudinaria: motivos políticos, sociales y económicos sobran. Ayer, el sindicato de Camioneros que dirige Hugo Moyano, promotor de la medida de acción directa, logró el acompañamiento de un sector de la CGT al aprobar el respaldo a la manifestación que podría realizarse en la Avenida 9 de Julio. La iniciativa de los Moyano consiguió también el acompañamiento de la CTA de Hugo Yasky, organizaciones sociales y hasta del PJ bonaerense.



El respaldo cegetista se alcanzó luego de una reunión del Consejo Directivo donde estuvieron ausentes el sector de los Gordos y el de los independientes que apoya a Héctor Daer. Con la marcha, estos grupos buscan enfrentar y repudiar la persecución contra los sindicalistas, reafirmar la defensa de las condiciones laborales, los salarios, los convenios colectivos y rechazar las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri que se traducen en despidos, como resultado de una brusca caída de la actividad económica.



El encargado de justificar el respaldo de la CGT fue el triunviro Juan Carlos Schmid, a la sazón miembro de las huestes que respaldan a Moyano. En ese sentido, el titular de Dragado y Balizamiento indicó que en la CGT existe una gran preocupación por la situación socioeconómica del país, que “es muy similar a la de enero de 2016, cuando se sucedían en el país los despidos en el Estado y también en el sector privado, caían el consumo y el poder adquisitivo, no había inversiones ante la ausencia de tracción de la economía y no se acertaba a detener el proceso inflacionario”.



En ese marco, explicó Schmid, el Consejo Directivo aprobó la Declaración de Mar del Plata “Quien quiera oír que oiga”, que promovieron Moyano y Luis Barrionuevo hace 15 días. “En especial, rechazó el intento de deslegitimación de la voz y el rol de los gremios en la sociedad que procura el Gobierno y repudió los masivos despidos en el sector estatal”, señaló.