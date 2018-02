Javier Pastore se queda en el PSG Jueves, 01 de febrero de 2018 El mediocampista argentino estaba decido a dejar el PSG en este mercado de pases para sumar minutos pensando en el Mundial, pero no hubo acuerdo con ningún club y seguirá luchando por un lugar en el equipo. "Si no voy al Mundial por quedarme aquí no me lo perdonaré. Tengo que esperar a que alguien se lesione para poder jugar un partido. No quiero irme a toda costa. Si me voy es para ir a Italia, una liga que conozco bien y que me gusta mucho. Mi esposa está allí y para mi la familia es importante. Vamos a intentar encontrar un acuerdo con el club en los próximos días". Esas fueron las declaraciones de Javier Pastore hace unos días y todo indicaba que su futuro estaría lejos del PSG. Pero...



El club francés no llegó a un acuerdo con el Inter, que era uno de los equipos más interesados por el mediocampista, y seguirá en Francia luchando por un lugar en el equipo titular. Así lo confirma Sky Sports.