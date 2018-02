"A los 15, en Boca me dijeron que no estaba a la altura del club" Jueves, 01 de febrero de 2018 El delantero de Racing brindó una entrevista y recordó el día que lo rechazaron en el conjunto xeneize porque le faltaba "potencia y velocidad". Además, habló sobre su futuro y la posibilidad de estar en Rusia 2018.

Está a la vista que Lautaro Martínez es una de las grandes promesas del fútbol argentino. El gran presente del delantero de la Academia hace que hasta Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección Argentina, pose los ojos en él. Sin embargo, llegar a Primera no fue fácil y así lo contó en una entrevista con Radio Mitre.



"Cuando tenía 15 años, en Boca me dijeron que me faltaba potencia, velocidad y no estaba a la altura del club", reveló la joyita del futbol argentino que tampoco pasó una prueba en San Lorenzo.



Por otro lado, Lautaro habló sobre la posibiidad de estar en Rusia 2018, ya que hoy estará en el entrenamiento de la Academia el entrenador de la Selección Argentina: "Que me venga a ver Sampaoli es un orgullo para mí. Sería una locura pensar una dupla con Messi en la Selección. Primero me encantaría conocerlo, agradecerle el fútbol y como nos representa a nosotros".



Y en cuanto a su futuro inmediato, destacó: "Trato de entregarme al máximo y estar pendiente de este club. De lo que pasa afuera se encarga mi representante y mi familia, obviamente después decidiré yo".