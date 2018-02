“Tenemos que ponernos la cintita roja por la envidia que nos tienen” Jueves, 01 de febrero de 2018 El presidente de River habló en NTP, aseguró que muchos “estaban esperando” las derrotas del equipo y afirmó: “Escuché por ahí la palabra crisis, no me hagan reír. Si River tiene una crisis, pobrecito los demás…”.

En el marco de la reinauguración de un predio que River tiene en Hurlingham para las Inferiores, Rodolfo D´Onofrio habló en No todo pasa y volvió a realizar fuertes declaraciones.



Daniel Angelici dijo que “no ayudaban” las palabras de Marcelo Gallardo hablando de no bajar la guardia y el dirigente del Millonario no se anduvo con vueltas: “Tener la guardia alta no es una agresión contra nadie, es que el equipo esté siempre atento… Ganamos tanto que la envidia es muy fuerte, por eso teníamos que ponernos la cintita colorada. Nos están esperando”.



“Escuché por ahí la palabra crisis… No me hagan reír. Si River tiene una crisis, pobrecito los demás”, afirmó D´Onofrio y destacó sobre el presente en el campeonato: “Estamos lejos, muchas circunstancias nos llevaron a eso pero nos vamos a recuperar. En cuanto empecemos a ganar nos vamos a acercar”.



“El objetivo de este cuatrimestre es clasificar lo más alto posible en este campeonato, el partido con Boca (por la Supercopa Argentina) y la Copa Libertadores”, admitió el dirigente y señaló que “Gallardo no se casa con nadie” en relación a que los refuerzos todavía no jugaron.



“Fue un accidente. Hace 10 días veíamos que la cancha no mejoraba, pensé que era por los recitales y los partidos de compromiso con sponsors… Uno de los que trabaja en el campo de juego dijo que tiró un producto al revés. Le agradecí la sinceridad, es un error muy grave pero no va a perder su puesto de trabajo. Todos nos podemos equivocar”, concluyó D´Onofrio sobre el estado del campo en el Monumental.