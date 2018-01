El ex mandatario brasileño sigue al frente de las encuestas Miércoles, 31 de enero de 2018 Según un sondeo del Instituto Datafolha, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el amplio favorito para las elecciones de octubre, a pesar de las condenas e intentos de proscripción en su contra. Si logra ser candidato, obtendría entre 34 y 37 por ciento en primera vuelta y vencería a cualquier rival en el ballottage. En un escenario sin Lula, el voto en blanco alcanza un altísimo 32 por ciento.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ganaría las elecciones de octubre próximo si fuera candidato, de acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Datafolha entre el lunes y el martes, después de que la semana pasada un tribunal de segunda instancia ratificara y ampliara de nueve a doce años la pena impuesta por un juez inferior al exmandatario.



Lula, que ya proclamado como precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), obtendría en la primera vuelta de las presidenciales de octubre entre un 34 y 37 por ciento de los votos. Esos porcentajes varían en función de otros posibles candidatos, entre los que aparece en primer plano el diputado Jair Bolsonaro, un exmilitar que se identifica con la ultraderecha, cuya intención de voto oscila entre un 16 y 18 por ciento y disputaría una eventual segunda vuelta frente al antiguo sindicalista.



En el ballottage, Lula obtendría entre 44 y 49 por ciento y se impondría tanto a Bolsonaro como a cualquier otro candidato.



Pese a su favoritismo, la candidatura de Lula puede ser impugnada por la justicia, pues las leyes electorales impiden expresamente que una persona con una condena ratificada en segunda instancia postule a cualquier cargo público, aunque la defensa del exmandatario confía en que podrá revertir la sentencia antes de los comicios.



Hoy el juez del Tribunal Superior de Justicia (STJ) Humberto Martins negó hoy el "habeas corupus" preventivo presentado por la defensa de Lula para evitar que la condena a 12 años y un mes de prisión sea ejecutada antes de que los recursos sean revisados por tribunales superiores, como el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal (STF).



Según Datafolha, si Lula finalmente no pudiera ser candidato, el ultraderechista Bolsonaro ganaría la primera vuelta con una votación que oscilaría entre 18 y 20 por ciento. Sin embargo, a la cabeza de ese escenario está el 32 por ciento de votos blancos o nulos.



En segunda vuelta, Bolsonaro podría enfrentar al postulante de zquierda Ciro Gomes o a la ecologista Marina Silva, a quienes Datafolha atribuye una votación que varía entre 12 y 16 por ciento. En ese caso, tanto Gomes como Silva o cualquier otro candidato vencería al exmilitar, que muestra un techo del 33 por ciento de los votos.



La encuesta difundida hoy es la primera que se publica desde la ratificación de la condena contra Lula, y según indicó Datafolha tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y fue realizada entre 2.826 electores de 174 municipios de todas las regiones del país.