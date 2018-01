"La violencia en Rosario está controlada"

Martes, 30 de enero de 2018

Tras la caída de Alan Funes, Maximiliano Pullaro habló sobre el recrudecimiento de la sangrienta disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico en la ciudad. Destacó la política del Gobierno nacional en torno a la problemática y aseguró que los cabecillas de las organizaciones "están todos detenidos".





La ola de violencia que sacudió a Rosario durante los primeros días del año colocó los ojos de todo un país sobre el enfrentamiento que mantienen allí dos bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio en la zona sur de la ciudad santafesina. Los Funes y los Camino protagonizan una escalada de crímenes y venganzas que preocupa a las autoridades locales y nacionales, aunque hace pocos días lograron conjuntamente darle un duro golpe a una de esas organizaciones.



El martes pasado, Alan Funes, el líder de la banda enfrentada a los Camino, fue detenido tras permanecer 20 días prófugo de la justicia, luego de haber violado su arresto domiciliario y de haberse mostrado a través de las redes sociales disparando una ametralladora en plena calle durante la noche de Año Nuevo. La captura del joven fue destacada por el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, por la labor de "inteligencia" para detener a "un delincuente muy peligroso", y la coordinación en los operativos con las fuerzas federales.



Licenciado en ciencias políticas y dirigente radical, Pullaro asumió en 2015 tomando la "resposabilidad" de darle "pelea al narcotráfico" en la provincia, y en una primera reunión con su par de Nación, Patricia Bullrich, habló de la necesidad de construir "un plan federal" para pelear contra ese flagelo. En una entrevista, el funcionario aseguró que tras la caída de Alan Funes "la violencia está controlada" en Santa Fe. Y destacó que los cabecillas de las bandas dedicadas al narcomenudeo "están todos presos".



– ¿Confía en que que a partir de la detención de Alan Funes se reducirá el nivel de violencia en la ciudad?



– Alan es un detenido más que tiene la fuerza de seguridad provincial junto con las fuerzas federales. No le dimos una dimensión mayor. En el momento sí nos ocupamos de trabajar para que ninguna banda criminal se consolide en nuestra provincia y los vamos a seguir haciendo. El problema tiene una complejidad diferente.



– Hace unos días expresó algunas molestias por el tratamiento periodístico de los enfrentamientos entre los Funes y los Camino. ¿Con qué conceptos vertidos por la prensa no está de acuerdo?



– No es que uno no está de acuerdo, respetamos mucho la opinión de los medios de comunicación. Simplemente decimos que esta pelea específica no nace como una disputa narco del territorio o el manejo de algunos puntos de venta. Son familias que tienen años enfrentándose. Tal vez impacta algo del manejo de la venta de estupefacientes, pero lo que los moviliza son rivalidades históricas.



– ¿Qué caracterización hace de los Funes y del resto de las bandas?



– Era un grupo criminal tal vez no con la sofisticación que tuvimos en algún momento aquí, porque era más chico. Más que organización criminal lo denominaría como grupo pre-organizado que sí tenía altos niveles de violencia. Entre los últimos días del año pasado y los primeros días de este año tuvimos cuatro homicidios vinculados directamente a este grupo criminal en la ciudad de Rosario. Y en términos generales, los cabecillas de ambas bandas, de la banda de los Funes y la de los Camino, diría que están todos detenidos. También la de los Ungaro. Los que quedan tal vez son terceras líneas de estos grupos.



– ¿Cuál es la relación de los Ungaro con todo este conflicto?



– La banda de los Ungaro tiene una vieja historia en la criminalidad de la ciudad de Rosario. Viene desde el padre de quien hoy es René Ungaro, quien está detenido por el crimen de Roberto "Pimpi Camino", el ex jefe de la barra de Newell's. Indudablemente tiene una vinculación directa con la banda de los Funes. Y esa pelea se trasladó al territorio del barrio Tablada en la pelea Funes – Camino.



– ¿Es solo una pelea?



– Fue una pelea violenta. Tal vez tomó mucha notoriedad porque un joven de estos se filmó disparando una ametralladora al aire y subió el video a Instagram. Alan Funes tenía prisión domiciliaria y por eso tomó mucha repercusión en la provincia. Pero estos grupos no tienen la complejidad que podían tener los "Monos" hace diez años atrás, o los "Garompa" a principios del 2000, que eran organizaciones violentas y mucho más grandes.