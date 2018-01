El Presidente respaldó al ministro de Trabajo y criticó a Moyano Martes, 30 de enero de 2018 Macri sostuvo que “Triaca reconoció el error y pidió disculpas”. Y dijo que Moyano no debía meterse “con una persona de 87 años”, por su padre Franco. El camionero le respondió recordando a cuántos jubilados había perjudicado. El presidente Mauricio Macri respaldó a su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, luego de la contratación de su ex casera como delegada interventora del SOMU y de ella denunciara que la tuvo años sin registrarla. El mandatario sostuvo que “Triaca reconoció el error y pidió disculpas” y defendió la intervención del sindicato marítimo, en el que la casera sostuvo que Triaca nombró otras personas de su entorno. Según se supo, esto incluyó a su cuñado, Sergio Borsalino. Inmune a las críticas y los pedidos de renuncia, el presidente lo ratificó en el cargo y sostuvo que da una “batalla por la transparencia”.



El presidente también cruzó al dirigente sindical Hugo Moyano por sus declaraciones sobre su padre (había dicho que si lo metían preso, lo quería en la celda de al lado): “No tiene que meterse con una persona de 87 años”. Moyano, con picardía, le contestó que el presidente perjudicó a muchas personas de esa edad con la reforma jubilatoria.



Pese a los anuncios de que los familiares de funcionarios no podrán seguir en el Estado, Macri resolvió mantener en su puesto al principal cuestionado por designaciones de sus hermanas, su cuñado y hasta de una casera: Jorge Triaca. “El trabajo que ha hecho el Ministerio en la batalla por la transparencia ha sido muy bueno”, sostuvo el presidente en una entrevista con una radio oficialista. “Triaca reconoció el error y pidió disculpas”, zanjó la cuestión sin más.



Sobre la designación de Sandra Heredia en el SOMU, Macri se limitó a decir que “se hizo en términos de intervención”. “Claramente, no alcanza con decir que hay una necesidad de designar una persona de confianza y nombramos a fulanita que yo conocía. Necesitamos estar mucho más precisos y mostrar probadamente la calificación de esa persona para haberla incorporada”, aseguró el presidente, quien sostuvo que la intervención fue exitosa: “Lo que se hizo se hizo bien. Hubo elecciones, se eligieron nuevas autoridades y el ‘Caballo’ Suárez fue. El trabajo de fondo del Ministerio de Trabajo ha sido impecable”, señaló, sin explicar las designaciones de otros familiares.



El Presidente no perdió la oportunidad para cuestionar a algunos sindicatos: “Algunos sindicatos que se pasaron de la raya de lo que debe ser una relación transparente en defensa de los derechos de los trabajadores y se transformaron en organizaciones cuasi mafiosas en beneficio de sus líderes”.



“Claramente, cada vez que planteamos hacer algo de fondo, genera reacciones. Lo importante es que logremos acordarlo debatiendo democráticamente en el ámbito que corresponde”, sostuvo sobre la discusión en diciembre, que terminó con represión en las calles. “Tenemos que aprender a ir dando ese debate y erradicar la violencia, aislar a los violentos, que nos llevaron a vivir lo que vivimos en diciembre, que fue realmente malo y genera mucha angustia”, dijo Macri. También lo dijo en función de la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en un contexto en el que emergen causas contra los dirigentes sindicales que se oponen, como Hugo Moyano.



El camionero sostuvo la semana pasada que no tenía problemas en ir preso, pero que quería que Franco Macri estuviera en la celda de al lado. Macri le contestó ayer: “Él no tiene que ponerse nervioso; tiene que estar tranquilo ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden, menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa”. “Yo fui a la Justicia y di el ejemplo. Apenas asumí, me denunciaron por los Panamá Papers, y no me puse nervioso sino que llevé todos los papeles a la Justicia para que hiciera su trabajo, para que esclareciera el tema y la Justicia lo esclareció”, sostuvo sobre el sobreseimiento sin investigación de las cuentas offshore que obtuvo el presidente en modo express.



Macri también negó que exista una persecución sobre dirigentes sindicales que se oponen a las reformas oficiales. “Lo que hay hoy es una Justicia que actúa con independencia y empieza a tratar de ver que realmente se respete la ley. Por eso, aparecen estos casos escandalosos de abusos por parte de algunos sindicalistas que hasta tenían zoológicos personales”, afirmó. “Lo que tiene que hacer Moyano es ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden, y no echarle más la culpa ni al Gobierno ni a nadie, sino colaborar y ser él parte de esta Argentina que busca mejorar”, sonrió el Presidente.



Moyano le contestó a través de una carta, en la que le dijo: “Es insólito que usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada. Debería ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno, no sólo se ha ‘metido’ sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados”, le enrostró. Y le indicó que los jubilados “no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas”.





“Si supiera cual es el valor de la jubilación mínima podría comprender de lo que estamos hablando”, a propósito de su gaffe en el programa de Mirtha Legrand. Sobre las causas, Moyano le recordó que tuvo “otras causas en las que estuvo procesado y la Justicia no se mostró tan expeditiva”. También festejó que tanto Macri como él tuvieron denuncias de Graciela Ocaña, de la que recordó que borró un tweet donde festejaba el procesamiento de Macri por las escuchas ilegales.