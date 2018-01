Sextuplicó el uso de turnos online en un año Lunes, 29 de enero de 2018 Ya lo utilizan 60 mil personas por mes. Las autoridades buscan que en 4 años ya no haya legajos en papel.

La versión digital del formulario 08, que se usa para operaciones de compra-venta de autos y motos, comenzó a funcionar a mediados de septiembre del año pasado. Esta nueva modalidad busca ahorrar tiempo y mejorar la atención al público. En sólo tres meses, este sistema logró captar la atención de muchos usuarios que decidieron realizar el trámite de manera online y evitar así las tediosas operaciones tradicionales. Debido a esto, según voces oficiales, se sextuplicó la cantidad de personas que usan la herramienta para iniciar el trámite y pedir turno.



El nuevo sistema de transferencia de dominio está disponible en la página web de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).



Según datos de la entidad oficial, los turnos para ser atendidos sin esperar, que se implementaron el agosto de 2016, tuvieron un salto significativo en el último año. En enero de 2017 casi 10.000 personas utilizaron el servicio. Pero durante el mismo mes de este año, unas 60.000 usaron el sistema de turnos.



Carlos Walter, director nacional de la DNRPA, explicó: “Estamos en un proceso de modernización, digitalización y despapelización del Registro del Automotor. Prueba de ello es que estamos elaborando un plan para que, en solo cuatro años, no existan más legajos de papel en los registros”.



En total, teniendo en cuenta las mismas fuentes, en 2017, unas 160.000 personas tomaron turnos por Internet.



También creció la cantidad de usuarios que pagan online sus trámites en el Registro del Automotor. En enero de 2017 unas 6.700 personas abonaron online, mientras que en enero de este año fueron unas 18.000, casi el triple. En total, durante todo el año pasado, fueron 135.000 los que usaron el pago digital.



Sobre este tema, Oscar Agost Carreño, subdirector nacional DNRPA, dijo: “En solo dos años logramos que más del 80% de los trámites del Registro del Automotor se hagan por Internet, y vemos a diario cómo la gente se va animando a usar nuestro portal web. De esa forma la gente que, por ejemplo hace una transferencia, no solo se ahorra tiempo y molestias sino que además obtiene un importante descuento en los aranceles. Hay que animarse a probarlo, es muy fácil de usar.”



En septiembre de 2017 unas 8.500 personas se animaron a completar el 08 digital para transferir su auto, mientras que este enero unas 30.000 personas utilizaron el portal de DNRPA para transferir sus vehículos. Es decir, más del triple. En sólo cuatro meses, unas 77.000 completaron el 08 digital.



Respecto de este trámite, es importante resaltar que hacer la transferencia por Internet implica obtener un descuento sobre el total del recibo. Dicha medida cuesta al Ministerio de Justicia unos 1.800 millones de pesos por año, que se solventa por el ahorro de recursos que implica la utilización de la tecnología para atender al ciudadano.



Según voces del Ministerio de Justicia, "se está trabajando para profundizar la baja de los costos en los trámites online para este año (se aplicaría muy pronto), lo que implicaría que una transferencia del mismo auto pueda pasar a costar sólo $ 1.344 (sería prácticamente un 1% del valor del automotor). Esto representaría que baje casi a la mitad el costo.



Las mismas voces aseguraron que "se espera que provincias y municipios, durante este año, bajen los impuestos relacionados a los automotores, en especial el impuesto a los sellos que impacta en el bolsillo del ciudadano mucho más que los aranceles de los Registros. Si bien se paga en el Registro Nacional, la recaudación de esos conceptos es para gobiernos locales".