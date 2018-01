La declaración de Neymar que sorprenderá a Lionel Messi Lunes, 29 de enero de 2018 El delantero brasileño que fue compañero del argentino en Barcelona, aseguró que el luso es su máxima referencia futbolística: "Cristiano Ronaldo es el espejo en el que me miro". Además se refirió a los rumores de salida del PSG para desembarcar en Real Madrid. El delantero brasileño Neymar brindó hoy una sorprendente declaración a un medio de su país en el que destacó a Cristiano Ronaldo. "Lo respeto mucho por la historia que ha hecho. Es el espejo en el que me miro", lanzó.



La sentencia de Ney dio lugar a especulaciones varias en el marco de la obsesión de Florentino Pérez, presidente del club Merengue, por sumarlo a las filas de su equipo. ¿Quiso el jugador de PSG contentar con su declaración a CR7? ¿Fue un guiño al propio dirigente blanco? ¿Y su amistad con Lionel Messi?



Neymar, que fue compañero del delantero argentino en su paso por el Barcelona y trabó con este una gran relación, agregó luego que "Cristiano Ronaldo lleva 10 años en lo más alto, como Messi, y todos queremos llegar a ser como ellos. Aunque en el Madrid hay muchos grandes jugadores, no debemos fijarnos sólo en Cristiano".



Más tarde el futbolista se refirió a los rumores de salida del PSG para concretar el sueño de Florentino Pérez. "Especulaciones siempre habrá, yo estoy tranquilo y feliz en la Liga francesa, adonde vine para hacer historia, no puedo evitar que se hable de mí", expresó.



Por último, abordó los trascendidos sobre su supuesta mala relación con el uruguayo Edinson Cavani: "Me alegro que sea el máximo goleador de la historia del club y voy a seguir intentando ayudarle en cada partido. Todo el mundo sabe lo que pasó, el entrenador decidió y asumo la responsabilidad".