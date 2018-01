Mamá de la víctima: "Mi hija está viva de milagro"

Domingo, 28 de enero de 2018

Andrea Paladini, en diálogo exclusivo con La Dos, contó una terrible situación que le tocó vivir el pasado 23 de enero, cerca de las 10:15, en la playa Arazaty, cuando su hija de 9 años, al ingresar al río se cortó el pie con un vidrio, por lo que debió salir de la zona de playa.

Al subir las escaleras, del camión sanitario, su hija sufrió una fuerte descarga eléctrica, que la mantuvo paralizada, quedándose morada por 10 minutos. Andrea intentó sacarla pero no pudo, finalmente su otra hija la pudo sacar y la llevaron al Hospital Pediátrico, donde le dieron el alta tras realizarle tres estudios. Cuando volvía a Fontana, Chaco, la nena se descompuso y debió llevarla al hospital de allí, donde quedó internada. La mujer denuncia abandono de persona, ya que en la playa ningún médico atendió a su hija.



“Resulta que mi hija se quiere meter al agua, entra, se corta con un vidrio, empieza a sangrar, pregunto a los señores de la sombrilla y me dicen que vaya al camioncito sanitario. Fuimos hasta allá, y cuando estábamos subiendo por la escalera, quedó mi hija electrificada” relató Andrea Paladini.



“Me despide, me levanto a los gritos, me vuelve a despedir, como 3 veces, mi hija estaba morada, largaba espuma, viene mi potra hija y tarta de sacarla de nuevo pero no puede. Pero después logra sacarla” describió.



“Cayó inconsciente, largando espuma por la boca, dura. Y los paramédicos no estaban, toda la gente miraba, nadie hacía nada” contó.



“Mi hija está viva de milagro, ando de hospital en hospital porque afecta a los órganos por dentro” destacó.



“Está dolorida, se le acalambra la cabeza, le duele la nuca, no puede caminar, se le aflojan las piernas” detalló.



“Pasó 10 minutos más o menos y no podíamos despegarla de ahí” enfatizó.



“Llegó una ambulancia, me preguntan si quería que la trasladen y le digo que sí, llegamos, la internaron, pro 4 horas le hicieron estudios, me dijo que tiene que quedarse 72 horas. Me dijo que las secuelas se ven por dentro de los órganos”.



“Pero después otra doctora le dio el alta, le hicieron un electro, un análisis de orina, y una radiografía”, indicó.



“En el colectivo Chaco- Corrientes se descompone, me dijo que no sentía las piernas, llegué a fontana, donde yo vivo y la interne allá, quedó internada, le hicieron toda clase de estudios”, comentó.



“Llamé al 911 y nunca llegó el móvil, nadie se acercó a verificar si mi hija estaba viva o muerta. Le comenté a un Policía de que quería hacer la denuncia y me dijo de esto no se hace denuncia”, manifestó.



“Después llegó el patrullero, y cuando salí del hospital me dicen le mandamos otro móvil para que la lleve a la comisaría pero nunca llegó”, expuso.



“Abandono de personas hicieron, mi hija revivió porque Dios es grande”, remarcó.



“Íbamos a pasar un día hermoso y terminó en desgracia, hay pruebas, y la responsabilidad el municipio la tiene que pagar”, sostuvo la madre.