La Municipalidad recorrió zonas ribereñas para asistir a los afectados

Domingo, 28 de enero de 2018

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes realizó ayer un recorrido en canoa para conocer el estado de situación de los barrios afectados por la crecida del río Paraná que afecta muchas familias correntinas. Hasta el momento hay cuatro familias autoevacuadas en el barrio Itatí.

En la mañana de ayer, integrantes del Comité de Operaciones de Emergencias recorrieron la zona afectada por la crecida del Río Paraná. Se trata de los barrios Sol de Mayo, Quinta Ferré, Itatí y Cichero. Luego se recorrió la zona de la Punta San Sebastián donde preventivamente se realizó un vallado y no se permite el ingreso, personal de Guardia Urbana custodia el lugar.







El Secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano y los Subsecretarios de Obras Hídricas y Especiales Luis Tassano y Gestión integral de Riesgos y Catástrofes José Pedro Ruíz realizaron un recorrido en canoa por toda la zona ribereña. Luego se visitó vía terrestre a los vecinos afectados por la crecida para hacer un relevamiento y llegar con la asistencia.



“Se hizo un relevamiento por río de toda la zona de barrios ribereños, Quinta Ferré, Sol de Mayo, Itatí, Placido Martínez y Cichero, para saber hasta dónde está la crecida del río y como está impactando en las viviendas que están sobre la costa”, informó el Secretario de Coordinación Hugo Calvano.





“Queremos ver en qué situación están y llevar asistencia a las familias damnificadas, y saber también de cara al pronóstico como puede llegar a impactar en estas casas. Se hizo un relevamiento para conocer en qué situación están y establecer el nivel de crecida del río hacia las casas para prevenir y eventualmente evacuar”.





Luego se continuó la recorrida por vía terrestre para tomar contacto con los vecinos, escucharlos y conocer su situación.





“Se continuó el recorrido por el barrio sol de Mayo en la zona del zanjón Santo Domingo, que no está entubado y es necesario buscar una solución definitiva y ambiental para que no afecte a las familias. Ya que uno de los grandes problemas ahí es la basura, al ver ahora desde el río pudimos ver la cantidad de basurales que hay ahí, y de cómo impacta no solo en el ambiente sino en las personas que viven ahí cerca.”, aclaró Calvano.





Posterior a este relevamiento la Secretaría de Desarrollo Humano llegará al lugar con la asistencia correspondiente. Se trata de módulos de alimentos, colchones, frazadas y elementos de limpieza.





Cabe destacar que continúan llegando donaciones a las delegaciones municipales, y a las distintas organizaciones sin fines de lucro que trabajan en conjunto con la Municipalidad para ayudar a las familias afectadas.



PUNTA SAN SEBASTÍAN

Por último se recorrió la Punta San Sebastián para observar las defensas del río, y como estaba afectando la creciente a la zona, y se decidió por seguridad vallar el lugar, para evitar el acceso de transeúntes.