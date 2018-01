La Federal allanó vivienda de Angelina Lesieux y Jorge Corona Viernes, 26 de enero de 2018 A más de un mes de la desaparición de los ex intendentes de Perugorría, esta mañana efectivos de la Policía Federal allanaron una de las propiedades de los prófugos. Hasta el momento sigue la orden de captura internacional por Interpol. Se los busca por causas de supuesta corrupción.

Ayer por la mañana, la Policía Federal allanó una vivienda, propiedad de los ex jefes comunales de la localidad de Perugorría, Angelina Lesieux y su marido Jorge Corona.



El allanamiento estaría a cargo del juez de Instrucción, Martín Vega, en forma conjunta con el Departamento de Anticorrupción de la Policía Federal Argentina.



El allanamiento está relacionado a la causa penal que se iniciará contra los ex intendentes y otros funcionarios, por el desvío de fondos provenientes de programas del extinto Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, quien está detenido por corrupción.