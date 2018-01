Agustín Rossi: “No hay unidad sin Cristina” Viernes, 26 de enero de 2018 El jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados dijo compartir “absolutamente” los dichos del sindicalista Hugo Moyano sobre la participación de la ex presidenta Cristina Kirchner en una reunificación del peronismo.

"Comparto absolutamente. No hay unidad sin Cristina", afirmó Agustín Rossi en diálogo con el programa “Te quiero”, de AM750, al ser consultado sobre los dichos del gremialista Hugo Moyano, quien planteó que la ex presidenta Cristina Kirchner debe participar en la reunificación del Partido Justicialista.



Además, Rossi planteó que “hay una clara persecución política a todo aquel que expresa posiciones adversas al Gobierno". Dijo que las campañas contra dirigentes sindicales están en esa línea y buscan “garantizar que los dirigentes gremiales firmen paritarias de alrededor del 15 por ciento".



"Para lograr la reforma previsional extorsionaron a los gobernadores. Ahora para lograr cerrar paritarias a la baja extorsionan a los dirigentes sindicales", concluyó el legislador santafesino.