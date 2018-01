¿Trueque entre Agüero y Griezmann? Jueves, 25 de enero de 2018 En Inglaterra hablan de un posible movimiento para el próximo mercado de pases. A Guardiola le interesa el francés del Atlético para su Manchester City y, pese a su gran nivel, no vería con malos ojos la salida del argentino.

Todavía no terminó el actual, pero el próximo mercado de pases en Europa podría tener un movimiento gigante. Sergio Agüero volvería al Atlético de Madrid a cambio de la llegada de Antoine Griezmann al Manchester City, según el diario inglés The Sun.



Pese al momento actual del Kun (lleva 8 goles en 6 partidos del 2018), Pep Guardiola no dudaría a la hora de realizar el trueque con el conjunto español, que recuperaría después del Mundial de Rusia al delantero luego de su partida a mediados de 2011.



Donde preocupa esta situación es en el Barcelona, ya que allí tienen a Griezmann en la mira (hasta quedó vacante la camiseta número 7 luego de la salida de Arda Turan) y sueñan con sumarlo en el verano europeo.