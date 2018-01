El Inter prefiere a Correa antes que a Pastore Jueves, 25 de enero de 2018 El equipo italiano busca un mediocampista ofensivo y el Flaco, que había sido apuntado en un primer momento, perdió terreno ante el ex Estudiantes. Inter de Italia tiene decidido sumar un mediocampista ofensivo para reforzar el equipo en este mercado de pases y aunque se hablaba de que estaba cerca Javier Pastore, actualmente en el Paris Saint Germain, en las últimas horas un compatriota lo habría desplazado en la lista de prioridades.



Se trata del ex Estudiantes de La Plata, Joaquín Correa, quien milita en el Sevilla y según la cadena Sky Sports torció la balanza luego de ser seguido la serie ante el Atlético de Madrid, por la Copa del Rey, donde tuvo una destacada actuación y deslumbró con su velocidad.



Claro que para el Inter no será fácil sacarlo del equipo andaluz, que pagó una suma cercana a los 13 millones de euros para sumarlo en 2016.