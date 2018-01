La Justicia encontró ocupada una de las casas de Lázaro

Miércoles, 24 de enero de 2018

Una de las casas que Lázaro Báez posee en Pinamar está ocupada, según detectó esta mañana la Policía, que debió inspeccionar tres inmuebles en esa ciudad balnearia, luego de que el empresario preso denunciara que alguien alquiló esas propiedades sin su consentimiento.

Los habitantes de la casa ubicada en Troya al 700 dijeron que alquilaron el inmueble por enero. El juez Sebastián Casanello ordenó tomarle testimonial a esos presuntos inquilinos y al parquero del lugar.



El objetivo es determinar la situación jurídica de las casas ante lo anoticiado por Báez. Si alguien alquiló el inmueble invocando un falso poder, no se descarta hacer denuncia. Los embargos, no obstante, siguen en pie que solo inhiben su venta, para que los bienes puedan eventualmente ser decomisados en favor del Estado.

Denuncia



El lunes, la abogada Elizabeth Gasaro presentó en el juzgado un escrito firmado por Báez donde requirió tomar las medidas pertinentes a los fines de preservar su patrimonio en Pinamar.



Según la información que brindó el empresario, su propiedad de la calle Troya estaba ocupada por un inquilino que rentó el inmueble por una página web. La propiedad de la calle Helades, dijo Báez, también se encontraría ocupada, aunque nadie responde a los llamados. Para el empresario, también estaría habitada una vivienda en Avenida Libertador al 4100 de la ciudad balnearia.



Casanello envió un exhorto al juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y le requirió que inspeccione si las casas están ocupadas "y bajo qué condición jurídica". Es decir, si están alquiladas o si existió una usurpación.



Ayer por la mañana, la policía se acercó al lugar y no encontró a nadie en las viviendas que Báez posee en Pinamar y que están embargadas por la Justicia. Hoy repitieron el operativo y encontraron inquilinos en una de las viviendas.



En total, hoy Báez conserva cinco propiedades en Pinamar. Pero nunca las utilizó y, en cambio, las puso en alquiler o se las prestó a sus allegados. El dueño de Austral Construcciones le delegó la administración de esas viviendas a su excontador Fernando Butti.



El Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) valuó esas propiedades en más de $21 millones. En esta causa, Casanello incautó bienes por más de $3000 millones.