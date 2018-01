¡Gracias por el fútbol Pablo Aimar!

Miércoles, 24 de enero de 2018

Aimar se despidió con 50 minutos de juego en el partido Estudiantes de Río Cuarto y Sportivo Belgrano, por la primera eliminatorias de la Copa Argentina. Empataron 0-0 y su equipo quedó eliminado.



Pablo Aimar tuvo su despedida del fútbol profesional. Una despedida "diferente a la que elige la mayoría", según afirmó él mismo. Fue en el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Sportivo Belgrano por la primera eliminatoria de la Copa Argentina, que terminó 0-0 pero que le dio la clasificación al equipo visitante gracias al 2-1 obtenido en la ida.



Pablito jugó 50 minutos, suficientes para demostrar algunas pinceladas del jugador fuera de serie que alguna vez fue. La más clara: un derechazo desde la puerta del área que tapó el arquero Federico Cosentino a los 9 minutos del primer tiempo.



Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en la Selección Argentina, fue uno de los tantos hinchas que lo aplaudieron al momento de abandonar el campo de juego, cuando iban 5 minutos del segundo tiempo. "Cambio, cambio, dale, dale", le pidió al técnico Marcelo Vázquez cuando su físico no aguantó más.



El resultado fue anecdótico. Un 0-0 emocionante, con jugadas interesantes de ambos equipos y con un penal atajado por Cosentino, el mismo arquero que en el primer tiempo le había ahogado el grito a Aimar, a Juan Reynoso.



El Payasito, quien ya se había "retirado" en River en julio del 2015, debutó en la primera del Millonario en 1996. Luego pasó por Valencia, Zaragoza, ambos de España; Benfica de Portugal; y tuvo un paso fugaz por Johor Darul Takzim de Malasia, antes de regresar a River.



Aimar, nació el 3 de noviembre de 1979 en Río Cuarto y actualmente es entrenador del seleccionado argentino Sub 17. El crack riocuartense ganó títulos en todos los clubes en los que jugó. Obtuvo cinco campeonatos locales y tres copas internacionales con River; dos ligas de España, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa con Valencia; cinco campeonatos locales con Benfica, y una liga con Johor Darul Takzim de Malasia.



Aimar fue campeón Mundial juvenil con el seleccionado argentino que conducía José Néstor Pekerman en Malasia 1997 y ganó los Sudamericanos Sub 17 en Chile en 1997 y en Argentina 1999, ambos con el combinado albiceleste que dirigía Pekerman.