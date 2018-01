La creciente del río aisla zonas rurales y avanza sobre la Costanera

Miércoles, 24 de enero de 2018

German Fernández, el intendente de la localidad de Itatí brindó un detallado panorama de la situación que atraviesa por estas horas la comuna tras la creciente del río Paraná y las persistentes lluvias.



El río avanzó sobre la Costanera. La creciente del Paraná ya ocupa todo el paseo costero y avanza sobre el pavimento de la Costanera Del IV Centenario. Los pasajeros que llegan desde el Paraguay debieron bajar al costado del ex muelle. El agua llegó a las puertas de la aduana. “El repunte del río comienza a aislar zonas rurales, y la gente no quiere dejar sus casas hasta que el agua ingrese por temor a ser robados o usurpados”, lamentó.



Itatí es una de las localidades costeras que se encuentran afectadas por el repunte del río Paraná. En la mañana de hoy, el intendente German Fernández dialogó con Sudamericana y dio detalles de la situación de la comuna. “Corremos peligro que queden aisladas algunas zonas rurales con la cantidad de agua que cae; desbordan los ríos y zonas costeras y complican mucho más la situación”



“Ya desbordó el paseo costero Avenida del IV Centenario”, explicó. “Estamos realizando patrullajes constantes, el vecino no quiere abandonar su vivienda hasta que le llegue encima el agua, por miedo de los robos, la usurpación, le genera mucho miedo abandonar el hogar”, señaló.



“Hoy hablamos con Prefectura y nos informaron que en varias localidades de Misiones el rio Paraná está en bajante”, dijo aunque la situación hasta el momento no mejora en la localidad.



