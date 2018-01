Remisero fue brutalmente agredido cuando pidió que le paguen el viaje

Martes, 23 de enero de 2018

José Francisco Badaró, es un trabajador del volante y el fin de semana vivió una situación lamentable y dramática, tras ser agredido por un pasajero.

"El agresor tomó el móvil en inmediaciones de la Terminal de pasajeros, al llegar a una zona intransitable le indicó al pasajero que no podía seguir y que debía abonarle el viaje hasta ese lugar", a lo cual el hombre reaccionó con una brutal golpiza contra el remisero. El agresor identificado como Juan Carlos M. fue detenido por unas horas y luego liberado. Con temor, José debe volver a la calle porque tiene una familia a que dar de comer y señaló "sí no hubiese intervenido la policía, no sé cómo habría terminado esto".





Un trabajador del volante de la empresa Apipe fue salvajemente agredido por un pasajero durante el fin de semana. El hecho ocurrió el sábado, en la intersección de calle Toledo Y Sánchez de Bustamante, alrededor de las 02:00 cuando un hombre identificado como Juan Carlos M., abordó el transporte en inmediaciones de la Terminal de esta Capital. Llegando al barrio Fray José de la Quintana, José Francisco Badaró, conductor del vehículo le indicó al hombre que la zona que seguía estaba intransitable, por lo que hasta ahí llegaba el viaje.



Al indicarle que le debía pagar la tarifa, el pasajero se acercó y lo golpeó, le dejó los ojos morados, le provocó heridas cortantes en tres dedos y en la nariz, cuando intentó cubrirse el rostro dado que el pasajero manipulaba un objeto metálico punzante e intentó.



“Nunca hablamos de la tarifa”, negó ante el cronista de Sudamericana consultado por la versión de que intentó cobrarle 500 pesos por el viaje que debería tener un costo aproximado de 130 pesos.



“Por suerte la policía intervino, sino podría haber pasado a mayores”, lamentó el remisero que hoy, a pesar del temor, debe volver a la calle porque tiene una familia que alimentar. El agresor fue detenido y liberado horas después, teniendo en cuenta que solo tuvo una contravención por lesiones.